Сеэдер призвал Рийгикогу проголосовать против миграционного пакта ООН

«Те партии, которые поддерживают принятие правительством решения по поддержке миграционного пакта, на самом деле поддерживают присоединение к нему, поскольку они понимают, каково соотношение сил в правительстве», - заявил Сеэдер в пресс-релизе.

«Они знают, что премьер-министр пообещал вынести пакт на голосование в правительстве, если парламент даст соответствующее указание. Перебрасывание решения из Рийгикогу назад в правительство — это не что иное, как политтехнологическая игра», — заявил Сеэдер.

В понедельник утром премьер-министр Юри Ратас заявил об изменении своей позиции и своей готовности вынести вопрос о присоединении Эстонии к пакту на голосование в правительство.

«Отечество» считает, что правительство обсудило этот вопрос и что именно из-за отсутствия единой позиции он и перешел в Рийгикогу. Теперь право и обязанность партий Рийгикогу — занять позицию и принять решение, а не избегать решения по присоединению к пакту, считает «Отечество». Партия пообещала и в Рийгикогу, и в правительстве голосовать против миграционного пакта.