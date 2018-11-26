Сеэдер призвал Рийгикогу проголосовать против миграционного пакта ООН

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер в понедельник призвал Рийгикогу проголосовать против миграционного пакта ООН и не передавать его правительству для принятия решения.
«Те партии, которые поддерживают принятие правительством решения по поддержке миграционного пакта, на самом деле поддерживают присоединение к нему, поскольку они понимают, каково соотношение сил в правительстве», - заявил Сеэдер в пресс-релизе.
«Они знают, что премьер-министр пообещал вынести пакт на голосование в правительстве, если парламент даст соответствующее указание. Перебрасывание решения из Рийгикогу назад в правительство — это не что иное, как политтехнологическая игра», — заявил Сеэдер.
В понедельник утром премьер-министр Юри Ратас заявил об изменении своей позиции и своей готовности вынести вопрос о присоединении Эстонии к пакту на голосование в правительство.
«Отечество» считает, что правительство обсудило этот вопрос и что именно из-за отсутствия единой позиции он и перешел в Рийгикогу. Теперь право и обязанность партий Рийгикогу — занять позицию и принять решение, а не избегать решения по присоединению к пакту, считает «Отечество». Партия пообещала и в Рийгикогу, и в правительстве голосовать против миграционного пакта.
В понедельник Рийгикогу началось дополнительное заседание для обсуждения представленного социал-демократами и центристами заявления в поддержку миграционного пакта ООН. Документ был передан на обсуждение в Рийгикогу, поскольку правительство из-за противостояния «Отечества» не смогло сформировать позицию по нему. Депутаты из Партии реформ и Свободной партии выступили с предложениями поправок к заявлению, в соответствии с которыми Рийгикогу вновь предоставил бы принять решение по поддержке пакта правительству. «Отечество» выступило с поправкой к заявлению, в которой предлагает не поддерживать пакт.