Таллиннские баскетболистки пробились на чемпионат мира среди школьных команд

В решающем поединке отборочного цикла команда лицея с явным преимуществом переиграла соперниц из тартуской гимназии Юленурме со счетом 109:17.

«Конечно, это большое достижение для нашей команды, и мы рассчитываем на успешное выступление в Греции, так что уже сейчас начинаем активную подготовку к этому представительному и важному турниру», - прокомментировала тренер команды Яника Вейнпере.