Таллиннские баскетболистки пробились на чемпионат мира среди школьных команд
26 ноября 2018, 14:14
Баскетбольная команда девочек 2001-2004 года рождения из Таллиннского Линнамяэского русского лицея завоевала путевку на чемпионат мира среди школьных команд (ISF), который пройдет в греческом Ираклионе в апреле.
В решающем поединке отборочного цикла команда лицея с явным преимуществом переиграла соперниц из тартуской гимназии Юленурме со счетом 109:17.
«Конечно, это большое достижение для нашей команды, и мы рассчитываем на успешное выступление в Греции, так что уже сейчас начинаем активную подготовку к этому представительному и важному турниру», - прокомментировала тренер команды Яника Вейнпере.
Чемпионат мира по баскетболу среди школьных команд пройдет в Ираклионе с 12 по 20 апреля 2019 года.