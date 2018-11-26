Пн, 26.11.2018
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Таллиннские баскетболистки пробились на чемпионат мира среди школьных команд

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Спортивный зал Линнамяэского pусского Лицея

ФОТО: Toni Läänsalu

Баскетбольная команда девочек 2001-2004 года рождения из Таллиннского Линнамяэского русского лицея завоевала путевку на чемпионат мира среди школьных команд (ISF), который пройдет в греческом Ираклионе в апреле.

В решающем поединке отборочного цикла команда лицея с явным преимуществом переиграла соперниц из тартуской гимназии Юленурме со счетом 109:17.

«Конечно, это большое достижение для нашей команды, и мы рассчитываем на успешное выступление в Греции, так что уже сейчас начинаем активную подготовку к этому представительному и важному турниру», - прокомментировала тренер команды Яника Вейнпере.

Чемпионат мира по баскетболу среди школьных команд пройдет в Ираклионе с 12 по 20 апреля 2019 года.

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