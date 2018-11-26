Отличная новость для любителей проводить отпуск в Италии

Итальянская железнодорожная компания Trenitalia раскрыла подробности зимнего расписания, которое начнет действовать с 18 декабря, пишет turizm.ru. Согласно новому графику, планируется запустить высокоскоростные поезда Frecciarossa из Венеции в международный аэропорт Фьюмичино в Риме. Экспресс будет отправляться ежедневно в 05.37 от железнодорожного вокзала Местре и в 09.25 от станции Санта-Лючия. Из аэропорта отправление поезда назначено в 11.08 и 15.08. Frecciarossa будет совершать две остановки — в Болонье и Флоренции.

Компания также сообщила о других новшествах на железных дорогах Италии. Так, высокоскоростные поезда начнут курсировать между Миланом и Венецией в утреннее время. Отправление состава в 06.15 с остановками в Брешии, Пескьера-дель-Гарде, Вероне, Виченце, Падуе и Местре. Прибытие на венецианский вокзал "Санта-Лючия" в 8.40. Обратно поезд будет выезжать в 20.50. Кроме того, с 9 декабря планируется запустить несколько скоростных составов Frecciarossa, которые свяжут аэропорт Фьюмичино с городами Пиза, Специя и Генуя. Другой новинкой станет маршруты из города Лечче в Милан и Турин.

Поезда Frecciarossa развивают скорость до 400 км/ч. Такие характеристики позволят добраться из Венеции в аэропорт Рима менее, чем за 4 часа. О стоимости поездки пока не сообщается. В данный момент на маршруте Венеция — Фьюмичино курсируют скоростные поезда Frecciargento, которые доставляют пассажиров за 4,5 часа. Цена билетов начинается от 53 евро.