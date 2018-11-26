Отличная новость для любителей проводить отпуск в Италии

В декабре будут запущены скоростные поезда, которые соединят Венецию с аэропортом в Риме и вокзалом Милана. Об этом сообщает портал La Stampa.
Итальянская железнодорожная компания Trenitalia раскрыла подробности зимнего расписания, которое начнет действовать с 18 декабря, пишет turizm.ru. Согласно новому графику, планируется запустить высокоскоростные поезда Frecciarossa из Венеции в международный аэропорт Фьюмичино в Риме. Экспресс будет отправляться ежедневно в 05.37 от железнодорожного вокзала Местре и в 09.25 от станции Санта-Лючия. Из аэропорта отправление поезда назначено в 11.08 и 15.08. Frecciarossa будет совершать две остановки — в Болонье и Флоренции.
Компания также сообщила о других новшествах на железных дорогах Италии. Так, высокоскоростные поезда начнут курсировать между Миланом и Венецией в утреннее время. Отправление состава в 06.15 с остановками в Брешии, Пескьера-дель-Гарде, Вероне, Виченце, Падуе и Местре. Прибытие на венецианский вокзал "Санта-Лючия" в 8.40. Обратно поезд будет выезжать в 20.50. Кроме того, с 9 декабря планируется запустить несколько скоростных составов Frecciarossa, которые свяжут аэропорт Фьюмичино с городами Пиза, Специя и Генуя. Другой новинкой станет маршруты из города Лечче в Милан и Турин.
Поезда Frecciarossa развивают скорость до 400 км/ч. Такие характеристики позволят добраться из Венеции в аэропорт Рима менее, чем за 4 часа. О стоимости поездки пока не сообщается. В данный момент на маршруте Венеция — Фьюмичино курсируют скоростные поезда Frecciargento, которые доставляют пассажиров за 4,5 часа. Цена билетов начинается от 53 евро.
Ранее стало известно, что Европарламент планирует увеличить компенсации за задержки поездов на территории ЕС. Размеры выплат за опоздание более часа увеличатся с 25% до 50% от стоимости билета. За задержку от 1,5 до 2 часов пассажирам компенсируют 75% стоимости поездки. Полная компенсация будет выплачиваться тем, чей поезд не сможет отправиться более 2 часов. Нововведения вступят в силу, скорее всего, в 2020 году.