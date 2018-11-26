Картина дня: конфликт в Азовском море, нападение на Индрека Таранда и новый министр внутренних дел

Юри Ратас осудил действия России в Керченском проливе

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник утром осудил действия вооруженных сил России в Керченском проливе, где накануне российские военные корабли атаковали и захватили три украинских корабля. Читайте далее...

Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих и передать их Киеву. Такое заявление он сделал в ходе прошедшего ночью заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте далее...

Миксер: речь идет об агрессии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины

Эстония осуждает поведение России в отношении украинских судов в Керченском проливе: об этом написал министр иностранных дел Свен Миксер. Читайте далее...

Порошенко призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ из-за агрессии в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора скоординировали дальнейшие шаги в связи с агрессией России против Украины в Азовском море. Читайте далее...

Фото: президент утвердила Катри Райк новым министром внутренних дел

Представленная на пост министра внутренних дел вместо уходящего в отставку Андреса Анвельта Катри Райк была рано утром в понедельник утверждена президентом новым главой МВД. Читайте далее...

Исследование: каждый пятый работник выполняет сверхурочную работу бесплатно

Каждый пятый работник Эстонии выполняет сверхурочную работу, не получая за это плату, об этом говорит последний опрос, проведенный крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CV Keskus. Читайте далее...

Авиаэксперт: airBaltic разрушает Nordica

Бывший руководитель развития бизнеса авиакомпании Nordica Свен Кукемельк заявил, что эстонский авиарынок непривлекателен ни в европейском, ни в мировом понимании, однако Nordica нам по-прежнему необходима. Читайте далее...

Галерея и видео: на Индрека Таранда напали во время пикета EKRE

Как сообщает Postimees, пикет партии EKRE перед зданием парламента не обошелся без насилия: по словам фотографа издания, евродепутата Индрека Таранда силой стащили со сцены. Читайте далее...

Нападение на Индрека Таранда: Юри Ратас осудил агрессию пикетчиков EKRE

Премьер-министр Юри Ратас осуждает любое применение насилия в защиту собственных взглядов. Читайте далее...

Сеэдер призвал Рийгикогу проголосовать против миграционного пакта ООН

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер в понедельник призвал Рийгикогу проголосовать против миграционного пакта ООН и не передавать его правительству для принятия решения. Читайте далее...

Генерал Террас о том, сколько стоит метр езды на танке, боеготовности Эстонии и многом другом

Есть ли у НАТО надежный план обороны Эстонии? Что станет с моделью срочной службы и коллективной обороны в эстонском обществе, которое становится все более индивидуалистическим? Покидающий должность командующий Силами обороны генерал Рихо Террас (51) рассказывает в интервью Postimees. Читайте далее...

Рейнсалу: «Я могу уйти со дня, если Эстония откажется от этого договора»