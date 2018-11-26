Президент запустит осетров в реку Нарва

В понедельник, 26 ноября, президент Керсти Кальюлайд посетит военный городок в Тапа, примет участие в открытии на кладбище Сийвертси в Нарве мемориального камня погибшим в 1915-1919 годах латышам, встретится с представителями целевого учреждения госреформы.

Во вторник глава государства посетит Йыхвискую гимназию и центр профессионального образования Ида-Вирумаа, встретится с депутатами Йыхвиского волостного собрания.

В среду Керсти Кальюлайд посетит нарвский корпус Армии спасения, силламяэский детсад Pääsupesa, порт в Силламяэ и встретится с депутатами Силламяэского городского собрания. Глава государства в полдень также возложит венок к подножию монумента воинам Освободительной войны в Рийгикюла (Нарва-Йыэсуу).

В четверг глава государства откроет международную молодежную конференцию Digital Youth и посетит Дом правосудия в Нарве. Также в четверг в Нарве состоится вручение премий молодежным деятелям культуры.

В этот же день в Йоаору состоится выпуск осетров в реку Нарва.

В пятницу президент Керсти Кальюлайд встретится с генеральным секретарем Совета министров Северных стран Дагфинном Хёйбротеном, посетит Нарвский дом детского творчества и встретится с предпринимателями Ида-Вирумаа.

В субботу президент примет в Йыхви участие в мероприятии чествования добровольцев.