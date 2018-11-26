В драке был убит 37-летний мужчина

В субботу в полицию поступил вызов к увеселительному заведению на улице Куперьянова в Валга, где между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. В начавшейся около трех часов ночи потасовке 37-летний нетрезвый мужчина потерял сознание от удара. Его доставили в больницу, где позже он скончался, сообщил в понедельник пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.