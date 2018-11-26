Пн, 26.11.2018
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В драке был убит 37-летний мужчина

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Драка. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

В Валга в результате произошедшей на выходных драке погиб 37-летний мужчина.

В субботу в полицию поступил вызов к увеселительному заведению на улице Куперьянова в Валга, где между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. В начавшейся около трех часов ночи потасовке 37-летний нетрезвый мужчина потерял сознание от удара. Его доставили в больницу, где позже он скончался, сообщил в понедельник пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Непосредственно после инцидента полиция задержала в качестве подозреваемого 17-летнего подростка.

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