Галерея: на Ратушной площади в Тарту установили рождественскую елку

Арбористы начали перевозку ели из деревни Рыыму в девять часов утра. По словам Эеро Тали, почва была достаточно мягкой, но несмотря на это елку удалось срубить без особых усилий и погрузить в трейлер.

За процессом наблюдал ряженый в костюме тартуского городского зайца Тойво, который играет в рождественском Тарту важную роль.