Галерея: на Ратушной площади в Тарту установили рождественскую елку
26 ноября 2018, 15:07
Сегодня около часа дня на тартуской Ратушной площади установили рождественскую елку. Дерево выросло под Тарту, в деревне Рыыму волости Луунья, передает Tartu Postimees.
Арбористы начали перевозку ели из деревни Рыыму в девять часов утра. По словам Эеро Тали, почва была достаточно мягкой, но несмотря на это елку удалось срубить без особых усилий и погрузить в трейлер.
За процессом наблюдал ряженый в костюме тартуского городского зайца Тойво, который играет в рождественском Тарту важную роль.
Рождественская ель прибыла на Ратушная площадь около часа дня. В течение недели елка будет украшена, рождественские огни зажгутся на тартуской Ратушной площади в это воскресенье в 17.00, в первый Адвент.