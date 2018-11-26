Пн, 26.11.2018
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  • Галерея: на Ратушной площади в Тарту установили рождественскую елку

Галерея: на Ратушной площади в Тарту установили рождественскую елку

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Сегодня около часа дня на тартуской Ратушной площади установили рождественскую елку. Дерево выросло под Тарту, в деревне Рыыму волости Луунья, передает Tartu Postimees.

Арбористы начали перевозку ели из деревни Рыыму в девять часов утра. По словам Эеро Тали, почва была достаточно мягкой, но несмотря на это елку удалось срубить без особых усилий и погрузить в трейлер.

За процессом наблюдал ряженый в костюме тартуского городского зайца Тойво, который играет в рождественском Тарту важную роль.

Рождественская ель прибыла на Ратушная площадь около часа дня. В течение недели елка будет украшена, рождественские огни зажгутся на тартуской Ратушной площади в это воскресенье в 17.00, в первый Адвент.

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