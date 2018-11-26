Выпускники Академии МВД стали хуже говорить на русском: как договориться с потерпевшим и пострадавшим?

Не секрет, что современные молодые эстонцы все меньше и все хуже знают русский язык. Не во всех школах он преподается в качестве обязательного иностранного языка, а молодежь ориентирована на английский, немецкий и французский, в чем нет ничего удивительного. Мир открыт, и иностранные языки нужны. Однако незнание именно русского языка вызывает определенные сложности при работе в самой Эстонии, особенно, если молодой человек решит стать полицейским или спасателем. Охранять и спасать нужно не только людей, говорящих по-эстонски, но и русскоговорящих, которые составляют около трети населения страны.
Выпускники школ, не владеющие русским языком, но видящие свое будущее в охране правопорядка и спасении жизней людей, поступают в Академию внутренних дел. Прежде никаких нареканий не поступало, напротив: как кадеты, так и обычные граждане утверждали, что будущих полицейских и спасателей здорово учат.
Ребята говорят не только по-эстонски, но и по-русски, и на других языках, необходимых для работы с попавшими в беду. Но в последнее время все чаще стали жаловаться на то, что, например, молодые полицейские оказываются в ситуации непонимания, поскольку приезжают помогать русскоязычным, плохо владеющим эстонским, но не могут ни понять, ни слова сказать на русском.
Что случилось? По словам пресс-секретаря Академии МВД Виктории Мельник, изучение языков является частью учебного процесса в академии. «Языковой центр академии преподает эстонский, русский и английский языки (как обязательные) и по желанию можно изучать арабский язык. Первые два года обучения русский и английский языки студенты (для которых родным является эстонский) учат на общих основаниях изучения иностранного языка, а на третьем курсе преподается уровень профессионального языка».
По ее словам, оценка уровня владения языками происходит еще на стадии вступительных экзаменов. Может показаться, что от будущих кадетов требуют лишь хорошего знания госязыка, но это совсем не так: «Во время вступительных экзаменов, например, в Спасательный колледж, обязательным является тестирование на знание русского и английского языков. Требуется уровень В1».
Для того чтобы иметь общее представление о реальном уровне владения русским языком кадетами Академии, лучше всего заглянуть в статистику. Итак, по итогам вступительных экзаменов, в 2016 году из 220 прошедших тестирование абитуриентов, у 79 был начальный уровень владения русским языков. В 2017 году тот же экзамен сдавали 232 поступающих, 90 из которых показали, что владеют русским на начальном уровне. В этом году тестирование проходили 203 абитуриента, и начальный уровень был выявлен у 76 из них.
Что делать для того, чтобы полицейские и спасатели, особенно выросшие в регионах, где мало русских, но которых могут направить служить в места компактного проживания неэстонцев, могли найти общий язык со своими подопечными? Отправлять в те самые регионы! «Студенты, для которых эстонский язык является родным, проходят практику в учреждениях безопасности Ида-Вирумаа. Это дает возможность больше практиковать русский язык. Возможности подобной практики на собственной базе увеличатся с появлением здания Академии в Нарве».
Но и это не все. По словам Мельник, если знаний за время учебы было получено недостаточно и во время работы возникли трудности, языковой центр академии предлагает курсы повышения квалификации русского языка.
Полицейские общаются на 50 языках
Это учеба, а как справляются на местах? Руководитель Нарвского отделения полиции, подполковник полиции Сергей Андреев рассказал: «Полицейские патрульных служб нашего департамента по всей Эстонии реагируют примерно на 350 вызовов в сутки. С жителями Эстонии и пребывающими в Эстонии иностранцами постоянно общаются не только патрульные, но и сотрудники бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, куда иностранцы приходят оформлять вид на жительство, зарегистрировать краткосрочную работу либо получить какой-либо документ, а также следователи, консультанты по миграции, пограничники и сотрудники других служб нашего департамента».
Он заверил, что служащие департамента работают сообща, чтобы обеспечить общественный порядок и оказать нуждающемуся помощь вне зависимости от национальности человека и того, на каком языке ему удобнее общаться: «Если сотрудник, к которому непосредственно обратился человек, не владеет данным языком, на помощь призывается другой сотрудник или переводчик. Требований, чтобы патруль был укомплектован так, чтобы один из полицейских обязательно владел русским языком, нет, но на примере Нарвского отделения полиции можно сказать, что все сотрудники нашего отделения полиции владеют русским».
Руководитель службы переводов Департамента полиции и погранохраны Кятлин Аракас уточнила, что ежегодно служба переводов Департамента полиции и погранохраны переводит устно и письменно по меньшей мере с 50 языков, в том числе и с языка жестов: «По объемам переводов первое место занимает русский язык, за ним следуют английский, финский, шведский, литовский и латышский языки. В ходе работы приходилось переводить также, например, с таких языков как тигринья, бамана, кхмерский, персидский и другие африканские и восточные языки.
Сотрудники службы переводов Департамента полиции и погранохраны самостоятельно переводят с десяти различных языков, перевод на остальные мы заказываем. Услуга перевода доступна круглосуточно, в случае необходимости патрульные полицейские могут общаться с переводчиком по радиосвязи или Skype».
Спасатели не провалили ни одного дела
Советник по связям с общественностью Спасательного департамента Ивери Марукашвили согласился, что знание русского языка у молодежи меняется уже на протяжении многих лет: «В общеобразовательной системе обучения русский язык уже давно не является единственным языком по выбору. И у студентов Академии МВД есть выбор между несколькими иностранными языками. Выбор делает сам студент, а вакантные места в Спасательном департаменте заполняются, исходя из наличия знаний, необходимых для выполнения задач на каждой должности. Наличие таких знаний определяется в ходе конкурса».
Он уточнил, что спасательные команды не комплектуются, исходя из знаний дополнительного иностранного языка, но в целом у работников Спасательного департамента проблем с владением русским языком нет. «Незнание языка не повлияло ни на одно мероприятие превентивного характера или качество консультации на дому. Такие консультации спасатели часто проводят в так называемом смешанном составе, где присутствуют представители ведомства, говорящие как на русском, так и на эстонском. Например, если мы знаем, что будем проводить консультации на дому в местах компактного проживания русскоязычных, то соответственно этому комплектуются и команды, а с собой берутся материалы на русском языке».
Одним словом, полиция и Спасательный департамент делают все, для того чтобы языковых проблем не возникало. Важно, чтобы и молодые ребята, стремящиеся стать полицейскими и спасателями, не забывали, что русский – это не только язык страны, с которой у Эстонии сейчас напряженные отношения, но и язык людей, которых они будут защищать. И здесь от молодых защитников зависит больше, поскольку потерпевший и пострадавший, даже если он учил эстонский, в состоянии стресса, страха и боли все равно перейдет на родной язык.