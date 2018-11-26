Выпускники Академии МВД стали хуже говорить на русском: как договориться с потерпевшим и пострадавшим?

Выпускники школ, не владеющие русским языком, но видящие свое будущее в охране правопорядка и спасении жизней людей, поступают в Академию внутренних дел. Прежде никаких нареканий не поступало, напротив: как кадеты, так и обычные граждане утверждали, что будущих полицейских и спасателей здорово учат.

Ребята говорят не только по-эстонски, но и по-русски, и на других языках, необходимых для работы с попавшими в беду. Но в последнее время все чаще стали жаловаться на то, что, например, молодые полицейские оказываются в ситуации непонимания, поскольку приезжают помогать русскоязычным, плохо владеющим эстонским, но не могут ни понять, ни слова сказать на русском.

Что случилось? По словам пресс-секретаря Академии МВД Виктории Мельник, изучение языков является частью учебного процесса в академии. «Языковой центр академии преподает эстонский, русский и английский языки (как обязательные) и по желанию можно изучать арабский язык. Первые два года обучения русский и английский языки студенты (для которых родным является эстонский) учат на общих основаниях изучения иностранного языка, а на третьем курсе преподается уровень профессионального языка».

По ее словам, оценка уровня владения языками происходит еще на стадии вступительных экзаменов. Может показаться, что от будущих кадетов требуют лишь хорошего знания госязыка, но это совсем не так: «Во время вступительных экзаменов, например, в Спасательный колледж, обязательным является тестирование на знание русского и английского языков. Требуется уровень В1».

Для того чтобы иметь общее представление о реальном уровне владения русским языком кадетами Академии, лучше всего заглянуть в статистику. Итак, по итогам вступительных экзаменов, в 2016 году из 220 прошедших тестирование абитуриентов, у 79 был начальный уровень владения русским языков. В 2017 году тот же экзамен сдавали 232 поступающих, 90 из которых показали, что владеют русским на начальном уровне. В этом году тестирование проходили 203 абитуриента, и начальный уровень был выявлен у 76 из них.

Что делать для того, чтобы полицейские и спасатели, особенно выросшие в регионах, где мало русских, но которых могут направить служить в места компактного проживания неэстонцев, могли найти общий язык со своими подопечными? Отправлять в те самые регионы! «Студенты, для которых эстонский язык является родным, проходят практику в учреждениях безопасности Ида-Вирумаа. Это дает возможность больше практиковать русский язык. Возможности подобной практики на собственной базе увеличатся с появлением здания Академии в Нарве».

Но и это не все. По словам Мельник, если знаний за время учебы было получено недостаточно и во время работы возникли трудности, языковой центр академии предлагает курсы повышения квалификации русского языка.

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