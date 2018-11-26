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  • Фотоновость: угнанный автомобиль сгорел на обочине

Фотоновость: угнанный автомобиль сгорел на обочине

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Сгоревший автомобиль был угнан от частного дома в деревне Кауде.

ФОТО: Lõuna prefektuur

24 ноября в 12.56 в деревне Нядувере, волость Йыгева, на обочине выгорел салон автомобиля Mazda 626, спасатели потушили его. Людей ни в автомобиле, ни поблизости не было. Полиция выяснила, что автомобиль был угнан, передает Tartu Postimees.

Автомобиль от частного дома в деревне Кауде, волость Йыгева, найден он был сгоревшим и разбитым на десятом километре дороги Ульви-Лиластвере-Торма, на обочине.

Людей в Mazda 626 не было.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Владелец оценил причиненный ущерб (стоимость автомобиля) в 500 евро. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовно дело.

Владелец оценил стоимость угнанного автомобиля в 500 евро.

ФОТО: Lõuna prefektuur

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