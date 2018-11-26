Фотоновость: угнанный автомобиль сгорел на обочине

24 ноября в 12.56 в деревне Нядувере, волость Йыгева, на обочине выгорел салон автомобиля Mazda 626, спасатели потушили его. Людей ни в автомобиле, ни поблизости не было. Полиция выяснила, что автомобиль был угнан, передает Tartu Postimees.