Фотоновость: угнанный автомобиль сгорел на обочине
26 ноября 2018, 15:31
24 ноября в 12.56 в деревне Нядувере, волость Йыгева, на обочине выгорел салон автомобиля Mazda 626, спасатели потушили его. Людей ни в автомобиле, ни поблизости не было. Полиция выяснила, что автомобиль был угнан, передает Tartu Postimees.
Автомобиль от частного дома в деревне Кауде, волость Йыгева, найден он был сгоревшим и разбитым на десятом километре дороги Ульви-Лиластвере-Торма, на обочине.
Владелец оценил причиненный ущерб (стоимость автомобиля) в 500 евро. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовно дело.