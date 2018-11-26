Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Указ опубликован на сайте Порошенко. К нему прилагается само решение СНБО без пункта 12 - он является секретным.

Кроме того, Порошенко внес в парламент соответствующий законопроект. Закрытое заседание Верховной Рады назначено на 16:00 (17:00 мск) в понедельник.

Военное положение

СНБО предлагает ввести военное положение на 60 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Если парламент одобрит внесенный законопроект, на Украине будет запрещено проведение выборов президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления, а также забастовки, массовые собрания, акции, референдумы и внесение изменений в Конституцию.

В период действия военного положения полномочия президента, Верховной Рады и кабинета министров не могут быть прекращены. В случае завершения президентского срока во время военного положения его полномочия продлеваются до вступления в должность нового главы государства, избранного после отмены чрезвычайного режима.

Вводить и осуществлять меры правового режима военного положения будет военное командование с органами исполнительной власти, местного самоуправления, военными администрациями.

По решению президента Украины на территориях с военным положением могут создаваться временные государственные органы - военные администрации.

Согласно закону, военное командование в местностях, где введено военное положение, может ограничивать конституционные права и свободы граждан, а также права и законные интересы юридических лиц, что должно быть предусмотрено указом президента о введении режима ЧП. Такими ограничениями могут быть усиленная охрана и особый режим работы важных объектов экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; введение трудовой повинности; использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий и организаций всех форм собственности для нужд обороны; принудительное отчуждение имущества частной или коммунальной собственности; изъятие имущества госпредприятий для нужд государства в условиях ЧП.

Кроме того, возможен ввод комендантского часа, особого режима въезда-выезда, ограничение свободы передвижения физических лиц, а также движения транспортных средств, проверки документов, досмотр вещей.

Может быть принято решение о принудительном поселении (интернирование) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины.

Военное командование может также поднимать вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на нарушение суверенитета, территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, пропаганду войны.

В условиях военного положения может быть ограничен или запрещен выбор места пребывания или проживания на соответствующе территории, ограничено прохождение невоенной службы гражданами, которые находятся на военном или специальном учете в силовых органах.

Возможен запрет на торговлю оружием, сильно действующими веществами, алкогольными напитками, для физических и юридических лиц - повинность по расквартированию военнослужащих.