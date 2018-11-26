Бывший вице-мэр Тарту Артем Суворов предстанет перед судом

Суворову предъявлено обвинение в неоднократном получении взяток, в одном эпизоде требования взятки и попытке мошенничества, совершенного должностным лицом. В рамках того же уголовного дела прокуратура предъявила обвинение в даче взятки 37-летнему тяжеловесу и тренеру Кайдо Сиргелю, а также связанному с квартирным товариществом Уус, 61 67-летнему Ивану Зайцу.

«Согласно предъявленному обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 годы обещал помочь и помог своим знакомым получить от города Тарту дотацию для их спортивных клубов», - сказал прокурор по особым делам Маргус Гросс. В качестве благодарности за использование должностного положения при управлении процессами принятия решений и оказании влияния Суворов получал взятки, как наличными, так и вещами, имеющими имущественную ценность. Речь идет о сумме более 6000 евро.

Кроме того, прокуратура обвиняет Суворова в том, что в 2017 году он потребовал взятку у третьего лица. А именно, Суворов потребовал у 67-летнего мужчины заплатить ему 960 евро. За эти деньги он обещал помочь получить от города Тарту дотацию на деятельность в размере 2000 евро для недоходного объединения. Эти деньги нужно было перевести знакомому Суворова, который помогал ему во время предвыборной кампании на муниципальных выборах в Тарту.

«Такая оплата услуг с привлечением третьих лиц, конечно, осложняет раскрытие схемы взятки, но суть дела остается той же. Речь все же идет об использовании должностным лицом своего служебного положения, и в данном случае инициатором было должностное лицо, а это делает преступление более тяжким»,- сказал прокурор Маргус Гросс.