Откуда в Нарву приехала новогодняя елка и во сколько раз она дешевле алюминиевой?

Ель из карьера

Как рассказал городской художник Денис Полубояров, городским властям пришлось трижды устраивать конкурс, чтобы выбрать праздничную ель для главной площади Нарвы.

“Могу успокоить тех, кто радеет за сохранение леса - мы очень ограничены в местах, где можно срубить ель. Всё, что нам предлагается - деревья, которые и так будут убирать. Это либо промышленные территории, либо частные участки. Мы не можем рубить просто в лесу. У нас было пять вариантов в этом году, и мы выбрали лучшее, что было”.

Последний конкурс на предоставление елки выиграла фирма Martero из Кохтла-Ярве. Город заплатит компании 9600 евро за вырубку ели, ее доставку в город, установку на площади, а также за утилизацию после новогодних праздников.

Ель высотой 16 метров росла в промзоне в Кохтла-Нымме. По словам Дениса Полубоярова, она росла в карьере, вокруг нее ездили грузовики, и в ближайшее время дерево в любом случае нужно было спилить.

“Мы нашли еще два дерева, которые нам хотелось бы, но лесничество в Тойла нам запретило их рубить - хотя они растут у высоковольтных сетей, они являются важным природным ресурсом”, - рассказал городской художник Нарвы.

Кстати, год назад лесная красавица прибыла в Нарву тоже вовсе не из леса - она росла у железной дороги и загораживала обзор машинистам, из-за чего ее тоже планировали спилить.

Электрики уже осматривали установленную на площади ель. Нынешняя елка - не такая пушистая, как в прошлом году, но с более толстыми ветвями и хорошо подходит для тяжелых гирлянд.

Несколько лет назад в Нарве обсуждали, не перейти ли на искусственную елку, и в качестве удачного примера указывали на Раквере. Но и там в этом году решили отказаться от искусственных елок и поставили самую обычную.

“Установка дизайнерской елки - это большие зарплаты, - говорит городской художник Денис Полубояров. - Для нас приоритетом будет не дизайнерская елка, а праздничное освещение еще двух-трех улиц, которые сейчас в темноте. Чтобы этим создать рождественские настроение. Лично моё мнение - а я посмотрел очень много искусственных и вообще художественных елок - они очень дорогие, от 100 тысяч евро. Также мы говорим о месте, где ее нужно складировать, обслуживать… Елка будет куплена навечно, и нарвитяне будут каждый год видеть одну и ту же алюминиевую складную елку… ”.

Праздничных огней стало больше

Городской художник рассказал, что составлен план, согласно которому в течение двух-трех лет перед Рождеством праздничная иллюминация появится на улицых, которые раньше не украшались.

В этом году украшения появились на ул. Харидусе и около Дома творчества школьников - то есть в тех местах, где по улицам ходит особенно много детей.

Светящееся украшение в форме фонтана появилось на крышке, которой на зиму закрывают фонтан на променаде. Такой же световой фонтан через год появится на Петровской площади на месте, где раньше стоял памятник Ленину.

Добавлены украшения еще на три дерева на ул. Пушкина, в течение следующих лет планируется осветить ее праздничными огнями полностью.

Через год новогодняя иллюминация появится у Кренгольмской гимназии, в парке у ДК Герасимова, в спальном районе на улицах Пяхклимяэ и Кангеласте. Небольшие рождественские елки появятся еще в нескольких местах города, которые еще предстоит выбрать. Наверняка, среди них будет площадь перед ДК “Ругодив”.

Магазины украшают скромнее

По словам городского художника, два больших торговых центра Нарвы - Astri и Fama - продолжают очень серьезно относиться к украшению перед Рождеством. Но в целом по городу далеко не все витрины бывают украшены.

“К сожалению, город не может влиять на частного собственника - здесь речь идет об инициативе и самосознании человека”, - говорит городской художник.

Разрабатывать какой-то стандарт украшений для предпринимателей и частных лиц городской художник считает принципиально неправильным, даже если это будут только рекомендации или примеры для подражания.