ЕС поддержал Украину и потребовал от РФ освобождения захваченных кораблей

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно освободила корабли и экипаж на борту, которому необходима медицинская помощь", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе. Ее слова приводит "Интерфакс".

Коцьянчич отметила, что Могерини обсуждала этот вопрос с различными партнерами, начиная с момента усиления данной эскалации. "Мы продолжим работать над более широким международным ответом", - сказала представитель главы европейской дипломатии, напомнив о созыве Совета безопасности ООН по этому вопросу.

Пресс-секретарь сообщила, что и в настоящий момент продолжаются соответствующие "контакты на всех уровнях", и они будут поддерживаться сегодня и в ближайшие дни.

В ответ на вопрос, почему реакция ЕС на серьезные события в Керченском проливе была проявлена на уровне всего лишь представителя Европейской внешнеполитической службы, а не 28 государств-членов или самой Могерини, Коцьянчич объяснила, что этот вопрос не нов.

Эскалация продолжается уже определенное время, и с самого начала этой проблемой занималась лично высокий представитель ЕС по иностранным делам, которая неоднократно высказывалась по этой теме. А на прошлой неделе ситуация в Азовском море обсуждалась на уровне министров иностранных дел на Совете ЕС.

25 ноября "была реакция по горячему следу в связи с текущей ситуацией на местах, и это не исключает, что в будущем может быть иной тип реакции". "Все это воспринято очень серьезно. Высокий представитель осознает серьезность ситуации, и для нас этот вопрос является одним из важнейших", - сказала представитель Могерини.

Она добавила, что государства ЕС намерены обсудить ситуацию на заседании Комитета по политике и безопасности не позднее вторника. По ее словам, не исключен и другой уровень рассмотрения этого вопроса.

Пресс-секретарь вернулась к тексту опубликованного накануне заявления официального представителя ЕВС по ситуации в Керченском проливе и повторила слова о необходимости "сделать все возможное для деэскалации".

"Вы знаете, что Европейский союз не признает и не будет признавать аннексию Крымского полуострова Россией и осуждает российскую агрессию против Украины", - подчеркнула Коцьянчич.

Отвечая на вопросы, она сказала, что не станет заниматься юридическим истолкованием ситуации, и заявила, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Это позиция, которую мы защищаем давно", - отметила представитель Могерини.

Напомним, 25 ноября тр украинских военных судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Однако путь им преградили корабли погранслужбы ФСБ.

Чтобы остановить украинские корабли, Россия применила оружие. Несколько украинских моряков получили ранения, а их корабли были захвачены.и доставлены в российский порт Керчь.

Президент Украины Петр Порошенко и представители Евросоюза потребовали освободить захваченные корабли и украинских моряков. Порошенко также подписал указ о введении военного положения на два месяца. Генштаб ВС Украины сообщил, что украинская армия приведена в полную боевую готовность. Полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы.

Между тем в НАТО призвали российские власти обеспечить беспрепятственный доступ украинским кораблям в Азовское море. "НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая право на хождение в территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ Украины в Азовское море в соответствии с международным правом", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.