Крым.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

В инциденте с обстрелом и задержанием кораблей ВМС Украины российскими пограничными кораблями обе стороны обвиняют друг друга в нарушении законодательства. Однако после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива и на подходах к нему с законами творится неразбериха.

Акватория Азовского моря и Керченский пролив не были разграничены до 2014 года, и теперь к неувязкам, связанным с этим положением, добавилось еще и то, что Украина и международное сообщество не признает Крым российским.

Как начался конфликт

Ранним утром 25 ноября украинские малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» начали переход из Одессы в Мариуполь.

На подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря их встретили российские пограничные катера. Через несколько часов буксир был протаранен российским катером береговой охраны.

Украина выслала на подмогу два корабля из Бердянска по Азовскому морю, в ответ Россия подняла в воздух ударные вертолеты Ка-52, которые могут оснащаться противокорабельными ракетами, и штурмовики Су-25. ФСБ утверждает, что после этого украинские корабли на Азовском море вернулись в Бердянск.