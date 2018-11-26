«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» остались в Черном море. Еще позже, уже поздним вечером, стало известно, что российские корабли обстреляли их, ранив нескольких украинских моряков. Корабли ВМС Украины были задержаны и вместе с экипажами доставлены в Керчь.

Российская сторона утверждает, что украинские корабли не подавали запрос на прохождение через пролив.

Украинцы утверждают, что такой запрос был отправлен, на него был получен отказ, и инцидент с обстрелом произошел уже на обратном пути.

«При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение», - сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Обострение привело к тому, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении, который, впрочем, еще должна одобрить Верховная рада.

Опасный пролив

Керченский пролив является судоходным в довольно узкой части - искусственно созданном Керчь-Еникальском канале, который проходит западнее острова Тузла.

Остальные водные пути в проливе осложнены непростым рельефом дна и небольшой глубиной. По сути она не является судоходной.

Кроме того, в районе пролива довольно сложные погодные условия. 11 лет назад, в ноябре 2007 года в результате сильнейшего шторма пострадали 10 судов, пять из которых затонули. Российский танкер «Волгонефть-139» разломился надвое, в воду попало более тысячи тонн мазута.

Проход через сложный пролив в каждом конкретном случае требует разрешения от начальника Керченского порта. Кроме того, почти все суда и корабли обязаны брать на борт лоцмана.

До 2014 года прохождение всех судов через канал регулировалось приказом минтранса Украины №721.

После аннексии Крымского полуострова Керченский порт, как и пролив, оказались под российским контролем. 21 октября 2015 года появился приказ российского министерства транспорта, который утверждает полномочия порта Керчь, включая прохождение пролива.

При прохождении пролива на одном из участков установлено одностороннее движение для некоторых категорий судов, среди которых - крупные, с опасным грузом, большой осадкой и другие, но среди них не оговорены отдельно военные корабли.

Какие законы действуют в этой акватории?

Во-первых, при прохождении любой узкости, которой является Керченский пролив, действуют Международные правила предупреждения столкновений судов в море, принятые в последней редакции в 2007 году.

Эти правила, хоть и выполняются всеми мореходами, но являются рекомендательным документом, а не законом.

Правило номер 9 запрещает пересекать узкий проход таким образом, который может затруднить движение другого судна. Однако таран украинского буксира российским катером произошел на подходе к узкости, а не в самом фарватере.

С точки зрения международной конвенции ООН по морскому праву Азовское море является «замкнутым или полузамкнутым морем», а Керченский пролив - «узким проходом», который соединяет это море с Черным.

В нем нет нейтральных вод, и оно никак не разграничено - Москва и Киев так и не договорились о делимитации границ в Азовском море и Керченском проливе. Сам пролив, как считает Москва, является частью территориальных вод России. Украина, которая не признает аннексии Крыма, настаивает на международном статусе пролива.

«Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого приостановления транзитного прохода», - говорится в статье 44 конвенции.

При этом пресс-служба ФСБ России обвинила Украину в нарушение статей 19 и 21 конвенции. Первая дает определение «мирного прохода» судна через территориальные воды другого государства, а вторая определяет «Законы и правила прибрежного государства, относящиеся к мирному проходу».

21 статья действительно дает право прибрежному государству «принимать [...] законы и правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море».

Однако в настоящее время однозначных доказательств того, что украинские корабли нарушали какие-либо положения 19 статьи конвенции - угрожали «силой или ее применением против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости» России, проводили «любые маневры или учения с оружием любого вида» - нет.

Но в любом случае Украина не признает Российскую Федерацию «прибрежным государством» относительно Крымского полуострова, и, соответственно, воды вокруг Крыма - прибрежными водами России.

В феврале 2018 года Киев подал в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, заявив, что были нарушены ее суверенные права.

Российско-украинские договоры

Конвенция по морскому праву предписывает государствам, омываемым замкнутыми или полузамкнутыми морями, «сотрудничать друг с другом в осуществлении своих прав и в выполнении своих обязанностей по настоящей Конвенции».

24 декабря 2003 года Москва и Киев подписали «Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива».

Этот договор предусматривал свободный проход торговых и военных судов двух стран через пролив, свободный проход к портам России и Украины иностранных торговых судов. Для прохода через пролив некоммерческих судов третьих стран было необходимо согласие Украины и России.

В договоре, в частности, декларировалось, что «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», а «все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины».

К этому фундаментальному документу в 2012 году было подписано межправительственное соглашение о безопасности мореплавания в море и проливе. В нем говорилось, в основном, о технических вопросах мониторинга судоходства и информационного сопровождения организации движения судов в проливе и море.

Вопрос о границе в этом соглашении не поднимался.

После 2014 года решить вопрос о границе стало еще сложней, поскольку Украина и мировое сообщество не признают аннексию Крыма и прилегающей акватории Черного и Азовского морей Россией.

Соответственно, любой договор о разграничении акватории, основанный на фактическом положении дел, будет прямо или косвенно легитимизировать аннексию Крыма, что для Украины неприемлемо.

Последствие аннексии

Это не первый инцидент с судоходством, который произошел в Керченском проливе, начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, взяв под контроль оба берега пролива.

В октябре 2018 года Европейский парламент назвал действия России «де-факто блокадой» пролива. «(Европарламент) осуждает избыточные остановки и досмотры торговых судов, включая как украинские, так и суда под флагами третьих стран, в том числе флагами разных стран Евросоюза», - говорилось в документе.

В сентябре 2018 года два военных корабля ВМС Украины - поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» - прошли через Керченский пролив, а также вдоль берегов Крыма, зайдя в акваторию, которую Россия в одностороннем порядке объявила исключительной экономической зоной.

Тогда украинские ВМС в своем «Фейсбуке» опубликовали заявление, в котором говорилось, что корабли «не спрашивали разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право свободного прохождения Керченским проливом».

Во время прохождения пролива украинские корабли сопровождали российские военные корабли «Приазовье», «Аметист» и «Дон», а в самом проливе к ним присоединились катера ФСБ.

В российском Росморречфлоте впоследствии заявили, что оба украинских корабля запросили разрешение и были включены в состав каравана, который под управлением лоцмана прошел через все узкости.