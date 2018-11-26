Лиги: мы ожидаем, что интересы Эстонии в области миграции будут учтены

Парламентская фракция Партии реформ ожидает, что на сегодняшнем заседании со стороны Рийгикогу будут задекларированы интересы Эстонии, касающиеся сотрудничества в области миграции, передает BNS со ссылкой на пресс-службу фракции.
«В сложившейся на данный момент ситуации заявление Рийгикогу должно утверждать, что право Эстонии самой принимать решения в вопросах миграции являетмся неотъемлемым, - подчеркнул председатель фракции Юрген Лиги. - Рийгикогу не может отобрать полномочия у правительства согласно Конституции и Закону о международных отношениях. Обязанность правительства - найти способность принимать решения. Мы, в свою очередь, можем облегчить задачу правительству тем, что четко выделим интересы Эстонии».
Фракция Партии реформ поддержит заявлениеРийгикогу только с поправками об учитывании интересов Эстонии. Именно в том виде, у котором заявление было направлено на рассмотрение комиссии по иностранным делам. «В противном случае заявление фракцией Партии реформ поддержано не будет», - заключил Лиги.