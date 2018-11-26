Лиги: мы ожидаем, что интересы Эстонии в области миграции будут учтены

«В сложившейся на данный момент ситуации заявление Рийгикогу должно утверждать, что право Эстонии самой принимать решения в вопросах миграции являетмся неотъемлемым, - подчеркнул председатель фракции Юрген Лиги. - Рийгикогу не может отобрать полномочия у правительства согласно Конституции и Закону о международных отношениях. Обязанность правительства - найти способность принимать решения. Мы, в свою очередь, можем облегчить задачу правительству тем, что четко выделим интересы Эстонии».