Maxima обнаружила в ящиках с бананами кокаин

Работники нашли прикрытие бананами пачки с кокаином в ящиках, которые были распределены между разными магазинами торговой сети, добавил он. Самые большие пачки весили больше килограмма.

По сообщению местных СМИ, рыночная стоимость одного грамма кокаина в Польше составляет почти 500 злотых, то есть 116 евро, а это значит, что общая стоимость находки может составлять 80 миллионов злотых, или около 18,6 миллиона евро.