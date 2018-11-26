Maxima обнаружила в ящиках с бананами кокаин

По данным СМИ, в магазинах польской сети, входящей в концерн Maxima, в ящиках с бананами нашли 160 килограммов кокаина, пишет Postimees.
«Мы конфисковали более 160 килограммов вещества, которое является эквадорским кокаином», - сказал представитель польской полиции Давид Марчинияк.
Работники нашли прикрытие бананами пачки с кокаином в ящиках, которые были распределены между разными магазинами торговой сети, добавил он. Самые большие пачки весили больше килограмма.
По сообщению местных СМИ, рыночная стоимость одного грамма кокаина в Польше составляет почти 500 злотых, то есть 116 евро, а это значит, что общая стоимость находки может составлять 80 миллионов злотых, или около 18,6 миллиона евро.
Польские СМИ сообщили, ссылаясь на неподтвержденные данные, что данной сетью является Stokrotka, которая принадлежит литовской Maxima.