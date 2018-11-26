Пн, 26.11.2018
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Рабочий упал с грузоподъемной машины и серьезно пострадал

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Грузоподъемная машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

В Ляэне-Вирумаа, волость Винни, в пятницу произошел несчастный случай, в ходе которого тяжело пострадал мужчина, упавший с грузоподъемной машины, передает Postimees.

В пятницу в полицию сообщили о несчастном случае, произошедшем на предприятии в волости Винни, где 64-летний мужчина упал с 5-метровой высоты.

Мужчина серьезно пострадал, скорая помощь доставила его в больницу.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

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