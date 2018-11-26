Рабочий упал с грузоподъемной машины и серьезно пострадал
26 ноября 2018, 18:49
В Ляэне-Вирумаа, волость Винни, в пятницу произошел несчастный случай, в ходе которого тяжело пострадал мужчина, упавший с грузоподъемной машины, передает Postimees.
В пятницу в полицию сообщили о несчастном случае, произошедшем на предприятии в волости Винни, где 64-летний мужчина упал с 5-метровой высоты.
Мужчина серьезно пострадал, скорая помощь доставила его в больницу.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.