Хаос на шоссе: загоревшаяся шина грузовика привела к цепной аварии, есть пострадавшие

В 16.19 в Центр тревоги сообщили о пожаре на 17-ом километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в деревне Куйару.

Полицейский Пярнуского отделения полиции Альвар Вилль сказал, что, по первоначальным данным, на этом участке дороги загорелась шина прицепа грузовика, спасатели отправились ликвидировать пожар. Образовалась пробка и из-за плохой видимости произошла цепная авария. Три человека ударились, скорая помощь проверяет, в каком состоянии они находятся.

"Возгорание началось в шине и распространилось на груз - щепки. Спасатели быстро начали работы по тушению и взяли огонь под контроль. За приехавшей на место происшествия машиной спасателей стоял, ожидая возможности проехать, водитель грузовика и еще один автомобилист. К сожалению, водитель еще одного подъехавшего автомобиля не сумел достаточно быстро отреагировать на темном шоссе. Он врезался в стоявшее перед ним транспортное средство и этот автомобиль, в свою очередь, врезался в грузовик. К счастью, люди серьезно не пострадали", - сказал полицейский.

Альвар Вилль отметил, что полиция поступили из того же района сообщения о том, что дорога скользкая. "Обстоятельства данной аварии выясняются, но учитывая переменчивые дорожные и погодные условия, следует выбирать безопасную скорость, быть крайне внимательными на дороге и держаться на необходимой дистанции от других участников движения. Таким образом у водителя будет больше возможностей своевременно отреагировать на возможную опасную ситуацию", - сказал он.

Водители грузовиков не пострадали. Спасателям удалось потушить огонь.