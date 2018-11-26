Опубликованы переговоры российских моряков: "Ты не видел, какие у нас повреждения"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем канале на YouTube записи, которые, как утверждается, являются перехватами телефонных переговоров российских моряков, задерживавших украинские катера и буксир в Керченском проливе. Из записей следует, что российские пограничные корабли во время операции столкнулись друг с другом и получили серьезные повреждения, украинские корабли мастерски маневрировали, не давая себя протаранить ("навалиться"), а ход событий, вероятно, контролировался заместителем главы погранслужбы ФСБ Геннадием Медведевым, передает Радио Свобода.
Разговор №1
– [Это] подполковник Шарапов.
– Сейчас командира дам, это "Дон" (пограничный сторожевой корабль "Дон", атаковавший украинский буксир "Яны Капу". – Прим. РС)
(Командир) – Ало!
– Шатохин!
– Да.
– Да-да-да, Михалыч.
– Ну, я второй раз навалился, ему разодрал, чуть-чуть, по корме. Есть мысли, ***** (блин), ******* (бить) военные [украинские катера], а не буксир. Они тогда остановятся точно. Военные маневренны, они начали маневрировать быстро.
– Михалыч, команда от руководства пограничной службы ******* (бить) их так, тараном короче, чтобы ***** (нафиг) повредить все.
Сегодня, во время прохождения Керченского пролива, бронекатера ВМФ Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яни Капу" были атакованы группой кораблей ВМС ФСБ. В результате тарана "Яни Капу" со стороны ПСКР ФСБ "Дон" №353 (на фото) у буксира поврежден двигатель, пробой в обшивке. pic.twitter.com/GtVlekmgEy— Выживший в уме (@Hlopak_) 25 ноября 2018 г.
Разговор №2
– Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал? (таран в терминологии военных моряков. – Прим. РС)
– ПСКР "Дон" (ПСКР – пограничный сторожевой корабль. – Прим. РС)
– ПСКР "Дон". В отношении кого?
– А947 (бортовой номер украинского буксира "Яны Капу". – Прим. РС)
– А947. Принято. В точке? Точка!
– Сейчас штурман подойдет. (Штурману) – Иди сюда!
– (штурман представляется, нрзб)
– Точки дайте, в какой был совершен навал, и точки, в какой вы сейчас находитесь.
– Значит, первый навал: 44 56 0, 36 30 8.
– Время?
– 7:35.
– 7:35. Первый навал. Второй навал?
– Второй навал: 44 56 6, 36 30 5.
– Время?
– Время 7:44.
– 7:44. Больше не было навалов?
– Пока нет.
– Ваши сейчас координаты?
– 44 58 7, 30 и 4.
(Эти координаты соответствуют точкам в 9 морских милях от ближайшего берега южнее Керченского пролива. Россия считает своими территориальными водами максимально допустимую по международным законам зону в 12 морских миль от берега полуострова. – Прим. РС)
Разговор №3
– Так, может, вчетвером, *** (блин), одного сначала ******** (ударить), а потом другого?
– А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин, и как я подхожу – уходит, блин, на борт поворачивает и уходит.
– Надо, ***, ******* (бить) их ***** (нафиг), надо их ********* (забить) ***** (блин). Медведев (вероятно, речь идет о Геннадии Медведеве, заместителе главы погранслужбы ФСБ. – Прим. РС) уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту ***** (фигню), *** (блин).
– Я знаю. Я понимаю. Ну, попытки есть.
– *** (блин), в винторулевую (винторулевая группа судна. – Прим. РС) куда-нибудь чего-нибудь им ********* (зафигачить), *** (блин), ты не пытался его ******* (ударить) носом?
– Пытались. Он не подпускает.
– С "лафета" (водяной пушки. – Прим. РС) пытаешься заливать его?
– Не-а, они у нас это, не фурычат. У нас столкновение с "Изумрудом" (российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд". – Прим. РС), серьезное.
– Между собой, что ли?
– Да.
Разговор №4
– Во все сводки попадем!
– Ну и чего теперь, кто скажет, что не снимут с должности?
Разговор №5, собеседники те же, что и в разговоре №1
– Михалыч, смотри, короче… Сейчас там едут десять пацанов таких, с прикольными навыками физической подготовки.
– Угу.
– Они сейчас верхом ко мне придут где-то, наверное, минут через 50, через час.
– Угу.
– Мы же их сможем забрать с Заветного (село на восточном берегу Крыма. – Прим. РС), откуда-нибудь, там, этим катерком твоим.
– Нет, там мелко.
Разговор №5
– Шарапов, вам какие команды поступили сейчас, ранее поступали?
– Выходил на меня Шеин (вероятнее всего, капитан 1-го ранга Андрей Борисович Шеин, бывший глава погранслужбы ФСБ по Крыму и Севастополю, нынешняя должность неизвестна. – Прим. РС). Я только, честно говоря, хотел бы, конечно, уточнить: блокировать их? Он говорил, ну, по крайней мере, буксир блокировать. Но я так что-то сейчас сижу, осознаю и думаю: блокировать на север нельзя, или на юг выход, на выход из тервод (территориальных вод. – Прим. РС) нельзя?
– На выход.
– На выход? Ух ты. Ну, значит, будем сейчас развивать ход, они семь узлов (скорость в морских узлах, соответствующая 13 км/ч. – Прим. РС) пошли, мы догоняем.
Разговор №5, один из собеседников тот же, что и в разговорах №1 и №5, – командир "Дона" Шатохин
– Михалыч, классно всё получилось. Видео у тебя *********** (офигительное), молодец, и эмоции у тебя такие неподдельные. Уже по телевизору тебя показывают.
– Да ну, ты брось.
– Я тебе серьезно говорю.
– Ты не видел, какие у нас повреждения. ****** (кошмар).
Фотография повреждений на правом борту "Дона":
This photo going around showing damage to a Russian coast guard vessel, with some claiming it occurred during today's incident. But it isn't the "Don" (which has number 353 on hull, not 354) that Ukrainian Navy reported and showed in photo ramming its tug. https://t.co/FT8XxfxDga— Christopher Miller (@ChristopherJM) 25 ноября 2018 г.
Видео, снятое с борта"Дона", о котором идет речь:
Разговор №6. Преследование буксира закончено
– Работаю с буксиром. Буксир остановился, но люди стоят с пулеметами.
– Все, буксир остановился, люди с пулеметами.
– Так точно.
– Все, принято.
– Пока.
Разговор №7
– Керчь, капитан Бас, оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу?
– ПСКР "Изумруд".
– "Изумруд", да?
– Не могу выйти на "Изумруд", так кипеж сильный в эфире, там эти, украинцы, тонут или что там с ними происходит.
– Ничего себе. Он чего, на поражение, что ли, делал?
– Да.
– Я понял.