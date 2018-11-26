Пн, 26.11.2018
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Опубликованы переговоры российских моряков: "Ты не видел, какие у нас повреждения"

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Азовское море. Иллюстративное фото.

ФОТО: PAVEL REBROV/REUTERS/SCANPIX

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в своем канале на YouTube записи, которые, как утверждается, являются перехватами телефонных переговоров российских моряков, задерживавших украинские катера и буксир в Керченском проливе. Из записей следует, что российские пограничные корабли во время операции столкнулись друг с другом и получили серьезные повреждения, украинские корабли мастерски маневрировали, не давая себя протаранить ("навалиться"), а ход событий, вероятно, контролировался заместителем главы погранслужбы ФСБ Геннадием Медведевым, передает Радио Свобода.

Разговор №1

– [Это] подполковник Шарапов.

– Сейчас командира дам, это "Дон" (пограничный сторожевой корабль "Дон", атаковавший украинский буксир "Яны Капу". – Прим. РС)

(Командир) – Ало!

– Шатохин!

– Да.

– Да-да-да, Михалыч.

– Ну, я второй раз навалился, ему разодрал, чуть-чуть, по корме. Есть мысли, ***** (блин), ******* (бить) военные [украинские катера], а не буксир. Они тогда остановятся точно. Военные маневренны, они начали маневрировать быстро.

– Михалыч, команда от руководства пограничной службы ******* (бить) их так, тараном короче, чтобы ***** (нафиг) повредить все.

​Разговор №2

– Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал? (таран в терминологии военных моряков. – Прим. РС)

– ПСКР "Дон" (ПСКР – пограничный сторожевой корабль. – Прим. РС)

– ПСКР "Дон". В отношении кого?

– А947 (бортовой номер украинского буксира "Яны Капу". – Прим. РС)

– А947. Принято. В точке? Точка!

– Сейчас штурман подойдет. (Штурману) – Иди сюда!

– (штурман представляется, нрзб)

– Точки дайте, в какой был совершен навал, и точки, в какой вы сейчас находитесь.

– Значит, первый навал: 44 56 0, 36 30 8.

– Время?

– 7:35.

– 7:35. Первый навал. Второй навал?

– Второй навал: 44 56 6, 36 30 5.

– Время?

– Время 7:44.

– 7:44. Больше не было навалов?

– Пока нет.

– Ваши сейчас координаты?

– 44 58 7, 30 и 4.

(Эти координаты соответствуют точкам в 9 морских милях от ближайшего берега южнее Керченского пролива. Россия считает своими территориальными водами максимально допустимую по международным законам зону в 12 морских миль от берега полуострова. – Прим. РС)

Разговор №3

– Так, может, вчетвером, *** (блин), одного сначала ******** (ударить), а потом другого?

– А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин, и как я подхожу – уходит, блин, на борт поворачивает и уходит.

– Надо, ***, ******* (бить) их ***** (нафиг), надо их ********* (забить) ***** (блин). Медведев (вероятно, речь идет о Геннадии Медведеве, заместителе главы погранслужбы ФСБ. – Прим. РС) уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту ***** (фигню), *** (блин).

– Я знаю. Я понимаю. Ну, попытки есть.

– *** (блин), в винторулевую (винторулевая группа судна. – Прим. РС) куда-нибудь чего-нибудь им ********* (зафигачить), *** (блин), ты не пытался его ******* (ударить) носом?

– Пытались. Он не подпускает.

– С "лафета" (водяной пушки. – Прим. РС) пытаешься заливать его?

– Не-а, они у нас это, не фурычат. У нас столкновение с "Изумрудом" (российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд". – Прим. РС), серьезное.

– Между собой, что ли?

– Да.

Разговор №4

– Во все сводки попадем!

– Ну и чего теперь, кто скажет, что не снимут с должности?

Разговор №5, собеседники те же, что и в разговоре №1

– Михалыч, смотри, короче… Сейчас там едут десять пацанов таких, с прикольными навыками физической подготовки.

– Угу.

– Они сейчас верхом ко мне придут где-то, наверное, минут через 50, через час.

– Угу.

– Мы же их сможем забрать с Заветного (село на восточном берегу Крыма. – Прим. РС), откуда-нибудь, там, этим катерком твоим.

– Нет, там мелко.

Разговор №5

– Шарапов, вам какие команды поступили сейчас, ранее поступали?

– Выходил на меня Шеин (вероятнее всего, капитан 1-го ранга Андрей Борисович Шеин, бывший глава погранслужбы ФСБ по Крыму и Севастополю, нынешняя должность неизвестна. – Прим. РС). Я только, честно говоря, хотел бы, конечно, уточнить: блокировать их? Он говорил, ну, по крайней мере, буксир блокировать. Но я так что-то сейчас сижу, осознаю и думаю: блокировать на север нельзя, или на юг выход, на выход из тервод (территориальных вод. –​ Прим. РС) нельзя?

– На выход.

– На выход? Ух ты. Ну, значит, будем сейчас развивать ход, они семь узлов (скорость в морских узлах, соответствующая 13 км/ч. –​ Прим. РС) пошли, мы догоняем.

Разговор №5, один из собеседников тот же, что и в разговорах №1 и №5, – командир "Дона" Шатохин

– Михалыч, классно всё получилось. Видео у тебя *********** (офигительное), молодец, и эмоции у тебя такие неподдельные. Уже по телевизору тебя показывают.

– Да ну, ты брось.

– Я тебе серьезно говорю.

– Ты не видел, какие у нас повреждения. ****** (кошмар).

Фотография повреждений на правом борту "Дона":

Видео, снятое с борта"Дона", о котором идет речь:

Разговор №6. Преследование буксира закончено

– Работаю с буксиром. Буксир остановился, но люди стоят с пулеметами.

– Все, буксир остановился, люди с пулеметами.

– Так точно.

– Все, принято.

– Пока.

Разговор №7

– Керчь, капитан Бас, оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу?

– ПСКР "Изумруд".

– "Изумруд", да?

– Не могу выйти на "Изумруд", так кипеж сильный в эфире, там эти, украинцы, тонут или что там с ними происходит.

– Ничего себе. Он чего, на поражение, что ли, делал?

– Да.

– Я понял.

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