Опубликованы переговоры российских моряков: "Ты не видел, какие у нас повреждения"

Разговор №1

– [Это] подполковник Шарапов.

– Сейчас командира дам, это "Дон" (пограничный сторожевой корабль "Дон", атаковавший украинский буксир "Яны Капу". – Прим. РС)

(Командир) – Ало!

– Шатохин!

– Да.

– Да-да-да, Михалыч.

– Ну, я второй раз навалился, ему разодрал, чуть-чуть, по корме. Есть мысли, ***** (блин), ******* (бить) военные [украинские катера], а не буксир. Они тогда остановятся точно. Военные маневренны, они начали маневрировать быстро.

– Михалыч, команда от руководства пограничной службы ******* (бить) их так, тараном короче, чтобы ***** (нафиг) повредить все.

Сегодня, во время прохождения Керченского пролива, бронекатера ВМФ Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яни Капу" были атакованы группой кораблей ВМС ФСБ. В результате тарана "Яни Капу" со стороны ПСКР ФСБ "Дон" №353 (на фото) у буксира поврежден двигатель, пробой в обшивке. pic.twitter.com/GtVlekmgEy — Выживший в уме (@Hlopak_) 25 ноября 2018 г.

​Разговор №2

– Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал? (таран в терминологии военных моряков. – Прим. РС)

– ПСКР "Дон" (ПСКР – пограничный сторожевой корабль. – Прим. РС)

– ПСКР "Дон". В отношении кого?

– А947 (бортовой номер украинского буксира "Яны Капу". – Прим. РС)

– А947. Принято. В точке? Точка!

– Сейчас штурман подойдет. (Штурману) – Иди сюда!

– (штурман представляется, нрзб)

– Точки дайте, в какой был совершен навал, и точки, в какой вы сейчас находитесь.

– Значит, первый навал: 44 56 0, 36 30 8.

– Время?

– 7:35.

– 7:35. Первый навал. Второй навал?

– Второй навал: 44 56 6, 36 30 5.

– Время?

– Время 7:44.

– 7:44. Больше не было навалов?

– Пока нет.

– Ваши сейчас координаты?

– 44 58 7, 30 и 4.

(Эти координаты соответствуют точкам в 9 морских милях от ближайшего берега южнее Керченского пролива. Россия считает своими территориальными водами максимально допустимую по международным законам зону в 12 морских миль от берега полуострова. – Прим. РС)

Разговор №3

– Так, может, вчетвером, *** (блин), одного сначала ******** (ударить), а потом другого?

– А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин, и как я подхожу – уходит, блин, на борт поворачивает и уходит.

– Надо, ***, ******* (бить) их ***** (нафиг), надо их ********* (забить) ***** (блин). Медведев (вероятно, речь идет о Геннадии Медведеве, заместителе главы погранслужбы ФСБ. – Прим. РС) уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту ***** (фигню), *** (блин).

– Я знаю. Я понимаю. Ну, попытки есть.

– *** (блин), в винторулевую (винторулевая группа судна. – Прим. РС) куда-нибудь чего-нибудь им ********* (зафигачить), *** (блин), ты не пытался его ******* (ударить) носом?

– Пытались. Он не подпускает.

– С "лафета" (водяной пушки. – Прим. РС) пытаешься заливать его?

– Не-а, они у нас это, не фурычат. У нас столкновение с "Изумрудом" (российский пограничный сторожевой корабль "Изумруд". – Прим. РС), серьезное.

– Между собой, что ли?

– Да.

Разговор №4

– Во все сводки попадем!

– Ну и чего теперь, кто скажет, что не снимут с должности?