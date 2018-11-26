Авария в Ярвамаа: четыре человека пострадали

Сегодня в 17.30 в Центр тревоги сообщили об аварии на перекрестке Каалепи-Лехтметса в деревне Пеэду, волость Ярва, передает Järva Teataja.
Работавшая на месте происшествия патрульный полицейский Элери Конткар сказала, что, по первоначальным данным, с этого отрезка дороги был отбуксирован легковой автомобиль Volvo. "Водитель другого автомобиля Volvo попытался совершить опасный объезд и из-за скользкой дороги не смог избежать столкновения. Один из автомобилей в ходе столкновения отлетел к обочине и четыре человека получили легкие повреждения, их отвезли в травмопункт на проверку здоровья", - пояснила Конткар.
Элери Конткар также отметила, что на дороге был снег. По ее словам, у обоих автомобилей были соответствующие требованиям ламельные шины, однако участники отметили, что дорога была скользкой.
Конткар просит автомобилистов серьезно относится к изменчивым дорожным и погодным условиям, ездить спокойно и с умом, выбирать скорость таким образом, чтобы хватило времени отреагировать на опасную ситуацию.