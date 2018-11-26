Авария в Ярвамаа: четыре человека пострадали

Работавшая на месте происшествия патрульный полицейский Элери Конткар сказала, что, по первоначальным данным, с этого отрезка дороги был отбуксирован легковой автомобиль Volvo. "Водитель другого автомобиля Volvo попытался совершить опасный объезд и из-за скользкой дороги не смог избежать столкновения. Один из автомобилей в ходе столкновения отлетел к обочине и четыре человека получили легкие повреждения, их отвезли в травмопункт на проверку здоровья", - пояснила Конткар.