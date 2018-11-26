Нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 36-летний Прийт

В полицию сообщили, что днем 25 ноября Прийт ушел из своего дома на Вяйке-Амеерика в Таллинне и с тех пор не возвращался. Собранная информация дает полиции основание полагать, что без посторонней помощь жизнь мужчины может быть в опасности.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Яанек Лааневяли сказал, что к тому времени, как сообщили о его исчезновении, телефон Прийта был выключен. "Собранные данные указывают на то, что мужчина мог находиться в районе Раухмяэ-теэ в Таллинне. Там проводились поиски, но ни мужчину, ни его телефон до сих пор найти не удалось. Общаясь с близкими и знакомыми не удалось получить дополнительную информацию о том, куда Прийт мог пойти", - отметил Лааневяли.

Он добавил, что полиция проверяет списки пациентов больниц. "Оттуда пришло подтверждение, что в медицинском учреждении Прийт не находится. Поиски продолжаются", - сказал полицейский.

Рост Прийта - примерно 190 см, он худой, у него короткие темные волосы. На нем может быть темно-зеленая куртка, темные штаны, черная шапка и темно-серый платок, частично пестрый.