Четыре человека погибли при крушении вертолета в жилом квартале Стамбула

Прокуратура выясняет причина инцидента. Раненый солдат сообщил, что вертолет совершал учебный полет, но разбился во время посадки и врезался в крышу здания. Никто из гражданских не пострадал. Место происшествия осматривают министр обороны Хулуси Акар и губернатор Стамбула Али Ерликая. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики.