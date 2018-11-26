Четыре человека погибли при крушении вертолета в жилом квартале Стамбула

Военный вертолет потерпел крушение в стамбульском районе Санджактепе. Как сообщил телеканал NTV, вертолет упал в жилом квартале между домов, погибли четверо турецких военнослужащих, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, передает Newsru.com.
Прокуратура выясняет причина инцидента. Раненый солдат сообщил, что вертолет совершал учебный полет, но разбился во время посадки и врезался в крышу здания. Никто из гражданских не пострадал. Место происшествия осматривают министр обороны Хулуси Акар и губернатор Стамбула Али Ерликая. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики.
🇹🇷 🚁#TURKEY: At least one killed and five wounded in after a military helicopter crashed into a residential neighborhood in #Istanbul.— BELAAZ (@THEBELAAZ) 26 ноября 2018 г.
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