Российские военные прибыли инспектировать эстонские войска

Инспекторы прибыли в Эстонию сегодня и будут знакомиться с военными объектами до четверга, сказал Postimees пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс.

Российские инспекторы осматривают предназначенные для учений территории и единицы оборонительной армии, также эстонские военные дают им обзор учений и другой деятельности в этой сфере.

Начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сказал "Интерфаксу", что в программе инспекторов знакомство со всей территорией, которая составляет 15 000 квадратных метров.

Российские военные приезжают в Эстонию на основании Венского документа 2011-го года о мерах укрепления доверия и безопасности. Подобные инспекции проходят регулярно.

Согласно Венскому документу, в качестве методов, способствующих доверию и безопасности, состоящие в организации государства могут наносить визиты-инспекции, цель которых состоит в укреплении доверия и безопасности между членами ОБСЕ.