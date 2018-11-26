Галерея: автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавший

Ехавшая со стороны Кео женщина потеряла на правом повороте на скользкой дороге контроль над Opel, автомобиль снесло к встречной полосе и он столкнулся с рейсовым автобусом. Авария произошла около шести вечера.

Оба транспортных средства в ходе столкновения съехали с дороги. Женщина за рулем автомобиля пострадала и ее доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. В автобус было семеро пассажиров, они отделались лишь испугом. Путешественникам заказали новый автобус, который доставил их в пункт назначения.

Обе машины получили настолько серьезные повреждения, что не смогли продолжить путь, на место происшествия пришлось вызывать эвакуаторы.