Пн, 26.11.2018
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  • Галерея: автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавший

Галерея: автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавший

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Сегодня вечером в Рапламаа произошла авария, в ходе которой в деревне Липа столкнулись автомобиль и рейсовый автобус, передает Postimees.

Ехавшая со стороны Кео женщина потеряла на правом повороте на скользкой дороге контроль над Opel, автомобиль снесло к встречной полосе и он столкнулся с рейсовым автобусом. Авария произошла около шести вечера.

Оба транспортных средства в ходе столкновения съехали с дороги. Женщина за рулем автомобиля пострадала и ее доставили в Северо-эстонскую региональную больницу. В автобус было семеро пассажиров, они отделались лишь испугом. Путешественникам заказали новый автобус, который доставил их в пункт назначения.

Обе машины получили настолько серьезные повреждения, что не смогли продолжить путь, на место происшествия пришлось вызывать эвакуаторы.

Полиция напоминает водителям, что летние приемы вождения следует забыть и помнить, что дороги скользкие. Те, кто еще не поменяли шины, должны незамедлительно поменять их на ламельные или шипованные шины.

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