Изнасилование и убийство несовершеннолетней: приговор обвиняемому вступил в силу

Обвинительный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Поопуу, прокуратура, прежде настаивавшая на пожизненном заключении для обвиняемого, свою кассацию не представила, передает Rus.err.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди: из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку, вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил.

Обвинение считает, что удушение молодой человек применил, чтобы упростить изнасилование, а также, чтобы скрыть факт преступления, таким образом, обвиняемый совершил умышленное убийство — то есть, убийство с целью скрыть первое преступление и упростить его совершение.