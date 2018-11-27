Вт, 27.11.2018
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  • Изнасилование и убийство несовершеннолетней: приговор обвиняемому вступил в силу

Изнасилование и убийство несовершеннолетней: приговор обвиняемому вступил в силу

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Тайро Поопуу.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

22-летний Тайро Поопуу, окончательно признанный виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, проведет за решеткой 15 лет.

Обвинительный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Поопуу, прокуратура, прежде настаивавшая на пожизненном заключении для обвиняемого, свою кассацию не представила, передает Rus.err.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди: из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку, вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил. 

Обвинение считает, что удушение молодой человек применил, чтобы упростить изнасилование, а также, чтобы скрыть факт преступления, таким образом, обвиняемый совершил умышленное убийство — то есть, убийство с целью скрыть первое преступление и упростить его совершение.  

В конце августа 2018 года Тартуский окружной суд счел вину Поопуу в совершении обоих преступлений доказанной, но не нашел оснований как для увеличения, так и для уменьшения назначенного ему в апреле Тартуским уездным судом 15-летнего срока тюремного заключения.

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