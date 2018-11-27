Буксируемая машина выкатилась на встречную полосу: четырех человек увезли на скорой

В понедельник около 17.35 в Ярвамаа на 15 км шоссе Каалепи-Лехтметса 69-летний водитель Volkswagen Passat Variant вез на буксире Volvo 850. В результате торможения Volvo занесло боком на встречную полосу, где он столкнулся с Volvo V70, за рулем которого был 22-летний мужчина. В результате столкновения Volvo V70 вылетел в кювет. Пострадавших - водителя и 38-летнего пассажира Volvo V70 - доставили в Ярвамааскую больницу. Водителя Volvo 850, 53-летнюю женщину, и ее 56-летнего пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера утром в 10.05 произошла авария в Ида-Вирумаа в поселке Ольгина у дома по адресу Саэкаатри, 2. Пересекавшего проезжую часть 51-летнего пешехода сбил Mercedes Benz Sprinter, за рулем которого был 27-летний мужчина. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 14.14 произошла авария в Харьюмаа на 63 км шоссе Таллинн-Нарва: 35-летняя женщина на Toyota Yaris совершала обгон грузовика с прицепом Volvo FM, которым управлял 49-летний мужчина. Водитель Toyota не справилась с управлением, и машина врезалась в прицеп грузовика. Ее и находившегося в машине ребенка в возрасте одного месяца доставили в Ракверескую больницу.

В 15.17 произошло ДТП в Харьюмаа на 32 км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла: 29-летняя женщина не справилась с управлением Seat Altea, на пологом повороте вправо машина вылетела с дороги. Водителя доставили в Северо-эстонскую региональную больницу, а находившегося в машине четырехлетнего мальчика - в Таллиннскую детскую больницу.

В 16.20 произошло ДТП в волости Тори (Пярнумаа) на 14 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру: 25-летняя женщина на Volkswagen Golf врезалась сзади в Opel Vectra Caravan, за рулем которого была 45-летняя женщина. В результате столкновения Opel в свою очередь врезался в грузовик с полуприцепом Renault Magnum, которым управлял 58-летний мужчина. Водителя Opel доставили в Пярнускую больницу.