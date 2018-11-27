Ягудин дал совет «пробившей дно» Медведевой
27 ноября 2018, 7:47
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции.
Ягудин допустил, что после неудачи во Франции Медведева может лишиться места в сборной России. По его словам, 19-летней фигуристке необходимо на каждом старте подтверждать свой статус двукратной чемпионки мира. «Дно уже пробито, надо теперь отталкиваться и только наверх», — заключил Ягудин.
24 ноября россиянка впервые в карьере не сумела попасть в финал Гран-при. Медведева довольствовалась четвертым местом на этапе во Франции.
После соревнований фигуристка заявила о негативе, исходящем от болельщиков. Она подчеркнула, что не понимает подобного отношения к себе и отказалась от ведения социальных сетей.