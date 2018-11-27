Ягудин дал совет «пробившей дно» Медведевой

Ягудин допустил, что после неудачи во Франции Медведева может лишиться места в сборной России. По его словам, 19-летней фигуристке необходимо на каждом старте подтверждать свой статус двукратной чемпионки мира. «Дно уже пробито, надо теперь отталкиваться и только наверх», — заключил Ягудин.

24 ноября россиянка впервые в карьере не сумела попасть в финал Гран-при. Медведева довольствовалась четвертым местом на этапе во Франции.