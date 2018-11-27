Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь
27 ноября 2018, 7:52
Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь.
Льготные акцизные ставки на природный газ установили для предприятий, интенсивно его потребляющих, ставка составит 11,30 евро за 1000 м3, пишет Rus.err.
Однако льготы не распространяются на предприятия, производящие электроэнергию, теплоэнергию и занимающиеся продажей газа.
Кроме этого, депутаты отменили предусмотренное на 2019 и 2020 гг. повышение акцизов на алкоголь. Цель – способствовать снижению приграничной торговли и таким образом увеличить поступление доходов с акцизов.