«Если бы не вчерашнее нападение на Тоомпеа, Таллинн сровняли бы с землей»

По словам председателя новой партии «Народная воля» (Rahva Tahe) Мадиса Сютта, Индреку Таранду следовало бы выдать медаль за то, что вчера он принял на себя атаку разгневанной толпы, пишет Postimees.
«Если бы этого не произошло, этот народ в состоянии массового психоза спустился бы с Тоомпеа вниз и город сровняли бы с землей», - заявил Сютт в передаче Kanal 2 «Hommik».
Сютт создал новую партию, пообещав разыграть смартфоны. «Дошло до применения силы, люди не хотят присоединяться к уже имеющимся партиям», - обосновал он создание новой политической силы.
По словам Сютта, относящего себя к умеренным консерваторам, вчера в его партию вступили еще 34 человека, и он не исключает, что это может быть связано с вчерашним инцидентом на Тоомпеа. Сютт признал, что, создавая новую партию, он ставил своей целью спровоцировать общественность. «Взбаламучивать воду - всегда хорошо», - считает он.