«Если бы не вчерашнее нападение на Тоомпеа, Таллинн сровняли бы с землей»

«Если бы этого не произошло, этот народ в состоянии массового психоза спустился бы с Тоомпеа вниз и город сровняли бы с землей», - заявил Сютт в передаче Kanal 2 «Hommik».

По словам Сютта, относящего себя к умеренным консерваторам, вчера в его партию вступили еще 34 человека, и он не исключает, что это может быть связано с вчерашним инцидентом на Тоомпеа. Сютт признал, что, создавая новую партию, он ставил своей целью спровоцировать общественность. «Взбаламучивать воду - всегда хорошо», - считает он.