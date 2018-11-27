У россиянина отняли приз лучшего гонщика "Формулы-1"

Сироткин, набравший по ходу сезона лишь одно "историческое" очко после дисквалификации конкурента и занявший последнее место в личном зачете чемпионата, получил 79 тысяч голосов. Он оставил далеко позади победителя сезона британца Льюиса Хэмилтона (43,5 тысячи) из "Мерседес" и выступающего за "Ред Булл" Макса Ферстаппена (30,4 тысяч).

Как сообщалось ранее, такого результата россиянин сумел достичь благодаря целой кампании, развернутой в социальных сетях. За Сергея отдавали голоса представители разных стран, называя его "богом и спасителем". При этом многие фанаты связывали неожиданное лидерство Сироткина с "очередным российским вмешательством в выборы".

В итоге Sky Sports вынужден был удостоить Сироткина титула "альтернативного гонщика года". Выбором редакции ожидаемо оказался Льюис Хэмилтон.

"Хэмилтон теперь пятикратный чемпион. Он совершал мало ошибок на треке и выиграл 11 из 21 гонок сезона. При этом у него не всегда была самая быстрая машина", - пояснили свой выбор в Sky Sports.

B "Уильямс" по итогам сезоне решили отказаться от услуг 23-летнего россиянина в пользу 33-летнего Роберта Кубицы.