Вт, 27.11.2018
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Смотрите, Мелания Трамп показала новый интерьер Белого дома

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ФОТО: Скриншот с Twitter

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала рождественский интерьер Белого дома — соответствующее видео опубликовано в ее официальном аккаунте в Twitter, пишет Dom.Lenta.ru.

На кадрах видно, как супруга американского президента проходит по декорированным коридорам и комнатам резиденции. В помещениях установлено множество елок, оформленных в разных цветовых гаммах. Украшены также камины, окна, лестницы и другие элементы интерьера.

«Дом народа — Белый дом — готов отметить Рождество и праздничный сезон», — прокомментировала видео первая леди. Более 78 тысяч пользователей поставили твиту отметку «Нравится», почти 19 тысяч поделились записью.

В ноябре 2016-го, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не намерен вносить какие-либо существенные изменения в интерьер Белого дома. Некоторые представители СМИ опасались, что он декорирует президентскую резиденцию по образцу принадлежащего семье Трампа золотого пентхауса в Нью-Йорке.

Видео в аккаунте первой леди США - ЗДЕСЬ.

Также фото и видео можно увидеть в публикации на портале Elu24.

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