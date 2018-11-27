Смотрите, Мелания Трамп показала новый интерьер Белого дома

На кадрах видно, как супруга американского президента проходит по декорированным коридорам и комнатам резиденции. В помещениях установлено множество елок, оформленных в разных цветовых гаммах. Украшены также камины, окна, лестницы и другие элементы интерьера.

«Дом народа — Белый дом — готов отметить Рождество и праздничный сезон», — прокомментировала видео первая леди. Более 78 тысяч пользователей поставили твиту отметку «Нравится», почти 19 тысяч поделились записью.

В ноябре 2016-го, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не намерен вносить какие-либо существенные изменения в интерьер Белого дома. Некоторые представители СМИ опасались, что он декорирует президентскую резиденцию по образцу принадлежащего семье Трампа золотого пентхауса в Нью-Йорке.

Видео в аккаунте первой леди США - ЗДЕСЬ.