Знарок возвращается в штаб сборной России

В настоящий момент 55-летний специалист не имеет работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.

Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).

Планируется, что Знарок будет работать с олимпийской, молодёжной и юношескими сборными во время сборов, помогать на тренировках, а также консультировать тренеров. Ещё неизвестно, будет ли он ездить с этими командами на турниры. Кстати, у Знарок начинал тренерскую карьеру как раз со сборными, в том числе молодёжной командой Латвии. В сезоне-2004/05 он стал главным тренером команды и впервые в истории вывел латвийцев в элитную группу молодёжного первенства планеты.

Единственная сборная, с которой Знарок не захотел работать – национальная. И тут дело не в затаённой обиде. Знарок ещё весной не стал мешать Воробьёву руководить командой, не хочет делать это и сейчас. Это тонкий момент, и Знарок верно решил, что лучше не лезть в вотчину главного тренера страны, чтобы никто не истолковал это в неправильном ключе.