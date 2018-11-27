Фото: в Таллинне продается дом буквально у самого моря

Этот дом расположен на границе Меривялья и Виймси, на маленькой тупиковой улочке. От дома до побережья всего 30 метров.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В округе - хорошо сохранившаяся атмосфера рыбацкой деревни. И вообще, это дом мечты: практически в городе и одновременно рядом с морем.

Пляж Пирита находится в 400 метрах, но рядом с домом есть небольшой пляжик, где можно наслаждаться морским воздухом и балтийской волной.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

На прибрежном участке, граничащем с морем, находится пятикомнатный деревянный дом. Из высоких, от пола до потолка, окон и с террасы открывается чудесный вид на залив.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE