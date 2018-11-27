Пойман гражданин Латвии, обчистивший в Эстонии два частных дома

По словам главы службы по борьбе с нарко- и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Тармо Вярата, 23 ноября, разбив окно, мужчина проник в расположенную в волости Саарде дачу, где, по первоначальным данным, украл аккумуляторную дрель, шлифовальную машину и другие рабочие инструменты.

В тот же вечер, согласно подозрениям, он таким же способом пробрался в дом на улице Лембиту. «Мужчина забрал телевизор, аккумуляторную дрель, различные золотые украшения и бумажник с документами», - описал Вярат.

В тот же вечер патруль обнаружил автомобиль подозреваемого на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Через несколько километров полицейским удалось с помощью полицейского автомобиля принудительно остановить легковушку Renault.