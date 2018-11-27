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  • Пойман гражданин Латвии, обчистивший в Эстонии два частных дома

Пойман гражданин Латвии, обчистивший в Эстонии два частных дома

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Полицейский автомобиль.

ФОТО: Mailiis Ollino

В результате международного сотрудничества полиция задержала 37-летнего гражданина Латвии, которого подозревают в совершенных на этих выходных кражах в двух частных домах Пярну.

По словам главы службы по борьбе с нарко- и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Тармо Вярата, 23 ноября, разбив окно, мужчина проник в расположенную в волости Саарде дачу, где, по первоначальным данным, украл аккумуляторную дрель, шлифовальную машину и другие рабочие инструменты.

В тот же вечер, согласно подозрениям, он таким же способом пробрался в дом на улице Лембиту. «Мужчина забрал телевизор, аккумуляторную дрель, различные золотые украшения и бумажник с документами», - описал Вярат.

В тот же вечер патруль обнаружил автомобиль подозреваемого на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Через несколько километров полицейским удалось с помощью полицейского автомобиля принудительно остановить легковушку Renault.

Подозреваемый был задержан. «У нас есть небезосновательное подозрение, что гражданин Латвии занимается кражами как в Эстонии, так и на родине, используя разное правовое пространство Эстонии и Латвии. Это в свою очередь дает основание полагать, что, оставшись на свободе, он будет избегать правосудия», - прокомментировала прокурор Элийза Соммер, ходатайствовавшая об аресте подозреваемого.

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