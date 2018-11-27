Названы самые покупаемые автомобильные бренды в Эстонии

Если взглянуть на то, какие марки автомобилей жители стран Балтии предпочитают покупать новыми, предпочтения немного изменятся. Все три балтийских страны объединяет то, что в первую тройку входит KIA. Эстония на общем фоне выделяется еще и тем, что такие марки, как Ford и Subaru входят в первую десятку популярных автомобилей.

«Škoda и Toyota уже несколько лет являются наиболее покупаемыми марками в странах Балтии, что говорит о хорошо проделанной маркетинговой и продажной работе импортеров и дилеров. Разумеется, популярность обусловлена также качественным, широким и постоянно обновляющимся ассортиментом моделей, широкой сетью обслуживания, ценой, расходами на содержание и прочим. Более того, в Эстонии к лидирующим позициям приближаются и дорогие бренды автомобилей, такие как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует о возрастающей покупательской способности наших потребителей», - прокомментировал выбор жителей Эстонии в сфере марок автомобилей председатель правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.