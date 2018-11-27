«Он лежал в луже крови»: подросток убил бойца Кайтселийта одним ударом

Житель Валга Кристьян в пятницу вечером с большой компанией отправился провести время в паб «Вооримехе» на улице Куперьянови. С ним была его спутница жизни и их друзья.

По предварительной информации, в какой-то момент Кристьян отделился от остальной компании, чтобы покурить перед пабом. Там у него попытался стрельнуть сигарету 17-летний подросток. Кристьян не захотел давать ему сигарету и оттолкнул молодого человека. Тот ответил ему ударом кулаком.

«Поскольку этот парень был боксером, он использовал такой прием, что дядя сразу же упал плашмя, - рассказала племянница потерпевшего Керле Лиллис. - После этого его еще пару раз ударили ногой по лицу. Друг дяди выбежал, чтобы оказать ему первую помощь до прибытия скорой. Когда приехала скорая, он был уже в коме третьей степени. На земле он больше не оказывал сопротивления. Видимо, отключился с первого удара». Самой Керли в этот момент не было рядом, о произошедшем она узнала от находившихся в пабе родственников, а также от врачей и оперативников. По ее словам, родственники шокированы произошедшим.

Разбил голову

О произошедшем рассказала свидетельница, находившаяся в пабе. По ее словам, избиение началось внезапно. Было около трех часов утра. «Я не слышала ни криков, ни оскорблений. Особого конфликта и не было. Просто вдруг увидела, что все выбежали и началась драка. Увидела, как мальчик ударил его один раз. И он уже лежал на земле».

По словам свидетельницы, мужчина сильно разбил голову именно при падении на землю. «Может быть, сам удар и не был таким сильным, но зато падение было очень жестким. Он очень сильно ударился головой. На земле сразу появилась лужа крови, из головы текла кровь. Было ужасно».

Ударов ногой по лицу женщина не видела. По ее словам, в этом и не было необходимости, потому что мужчина после удара неподвижно лежал на земле. Свидетельница спросила у молодого человека, зачем он это сделал. «Он после этого еще какое-то время стоял там и смотрел. Когда я спросила, зачем он это сделал, он ответил: «Он ведь дышит, мне пох**». Потому что все кричали вокруг, что он умер. Тогда другие из компании этого парня утащили его, и полиция поехала за ним».

Скорая помощь доставила пострадавшего в Валгаскую больницу, откуда его следующим утром перевезли в Тарту. Там он скончался вчера вечером. «Какое-то время у него были открыты глаза и он в какой-то степени реагировал. В больнице его состояние быстро ухудшилось. Врачи не успели опомниться, как его уже нужно было реанимировать. Вчера вечером его мозг перестал функционировать и сердце остановилось», - рассказала Лиллис в понедельник.