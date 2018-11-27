«Он лежал в луже крови»: подросток убил бойца Кайтселийта одним ударом

Крупный мужчина лежит в луже крови, раздаются крики «он умер!» Так закончился пятничный поход в паб для молодого отца семейства, который от полученного удара кулаком упал на асфальт. В тот момент он был еще жив, но вчера вечером умер в Тартуской больнице, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Житель Валга Кристьян в пятницу вечером с большой компанией отправился провести время в паб «Вооримехе» на улице Куперьянови. С ним была его спутница жизни и их друзья.
По предварительной информации, в какой-то момент Кристьян отделился от остальной компании, чтобы покурить перед пабом. Там у него попытался стрельнуть сигарету 17-летний подросток. Кристьян не захотел давать ему сигарету и оттолкнул молодого человека. Тот ответил ему ударом кулаком.
«Поскольку этот парень был боксером, он использовал такой прием, что дядя сразу же упал плашмя, - рассказала племянница потерпевшего Керле Лиллис. - После этого его еще пару раз ударили ногой по лицу. Друг дяди выбежал, чтобы оказать ему первую помощь до прибытия скорой. Когда приехала скорая, он был уже в коме третьей степени. На земле он больше не оказывал сопротивления. Видимо, отключился с первого удара». Самой Керли в этот момент не было рядом, о произошедшем она узнала от находившихся в пабе родственников, а также от врачей и оперативников. По ее словам, родственники шокированы произошедшим.
Разбил голову
О произошедшем рассказала свидетельница, находившаяся в пабе. По ее словам, избиение началось внезапно. Было около трех часов утра. «Я не слышала ни криков, ни оскорблений. Особого конфликта и не было. Просто вдруг увидела, что все выбежали и началась драка. Увидела, как мальчик ударил его один раз. И он уже лежал на земле».
По словам свидетельницы, мужчина сильно разбил голову именно при падении на землю. «Может быть, сам удар и не был таким сильным, но зато падение было очень жестким. Он очень сильно ударился головой. На земле сразу появилась лужа крови, из головы текла кровь. Было ужасно».
Ударов ногой по лицу женщина не видела. По ее словам, в этом и не было необходимости, потому что мужчина после удара неподвижно лежал на земле. Свидетельница спросила у молодого человека, зачем он это сделал. «Он после этого еще какое-то время стоял там и смотрел. Когда я спросила, зачем он это сделал, он ответил: «Он ведь дышит, мне пох**». Потому что все кричали вокруг, что он умер. Тогда другие из компании этого парня утащили его, и полиция поехала за ним».
Скорая помощь доставила пострадавшего в Валгаскую больницу, откуда его следующим утром перевезли в Тарту. Там он скончался вчера вечером. «Какое-то время у него были открыты глаза и он в какой-то степени реагировал. В больнице его состояние быстро ухудшилось. Врачи не успели опомниться, как его уже нужно было реанимировать. Вчера вечером его мозг перестал функционировать и сердце остановилось», - рассказала Лиллис в понедельник.
Насколько ей известно, позже в больницу пришел и ударивший ее дядю подросток, ему на руку наложили гипс. «Видимо, так сильно он ударил», - говорит она.
Подозреваемый задержан
По словам племянницы, ее дядя не был трезв, но все же он был не настолько пьян, что не мог держаться на ногах. То, что события развернутся таким образом, было неожиданно и потому, что 37-летний Кристьян был высокого роста - 192 см - и далеко не тщедушный: время от времени он ходил в спортзал. «Он был крупным мужчиной. Врачи тоже не поняли, как человек меньше его смог сбить его с ног. Страшно и трагично, что от такого удара прервалась жизнь», - сказала Лиллис.
Одна из владельцев паба «Вооримехе» Лийа Хийоб сообщила, что люди, работавшие в этот день в увеселительном заведении, сейчас находятся за границей. Ранее, по ее словам, в пабе не было ни одного настолько серьезного инцидента. Она добавила, что изредка случались мелкие конфликты.
Кристьян был бойцом Кайтселийта в отряде Валгамаа. У него осталось двое маленьких детей. В 2015 году о Кристьяне писала газета Valgamaalane, когда он стал отцом первого родившегося в этом году ребенка в уезде.
По словам Лиллис, ее дядя был очень спокойным человеком. «У нас в семье есть дети, растущие без отца. Он для всех детей был как отец. Он был самым дружелюбным в мире, всегда всем помогал. Он был очень хорошим человеком».
Малым утешением служит для родственников то, что органы Кристьяна отдадут нуждающимся в пересадке людям. «Кому-то уже пересадили его сердце», - рассказала Лиллис.
Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Каури Синкевичус подтвердил, что полиция задержала по подозрению в преступлении 17-летнего подростка. «В ходе драки, произошедшей около трех часов утра, избили 37-летнего мужчину, употреблявшего алкоголь, который в результате удара потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался», - отметил Синкевичус.
По словам лыунаского окружного прокурора Мильви Вяйн, 17-летний подозреваемый будет допрошен в ближайшее время. «Подробности произошедшего выясняются. На основании имеющихся данных, молодому человеку предъявят подозрение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека. После допроса и оценки предварительных доказательств станет ясно, будет ли прокуратура ходатайствовать о его аресте», - сказала Вяйн.
«Как и почему именно возник конфликт, пока выясняется. Сейчас мы знаем, что стороны конфликта не были в одной и той же компании и употребляли алкоголь. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила прокурор.
Досудебное производство проводит Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.
Нет места в боксерском клубе
Член правления Валгаского боксерского клуба Nahkkinnas Ивар Унт выразил соболезнования родственникам погибшего. Он сообщил, что подозреваемый в преступлении молодой человек исключен из рядов боксерского клуба. «Нам очень жаль, что приобретенные в боксерском клубе навыки применяют не в тех целях и мы не смогли воспитать нашего спортсмена ответственным гражданином. Такому ученику нет места в нашем клубе, мы исключаем его из своих рядов. Это не загладит причиненный ущерб, но мы сможем прекратить дальнейшие тренировки этого ученика. Еще раз выражаем глубокое соболезнование родственникам и друзьям Кристьяна», - сказал Унт.