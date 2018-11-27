Керчь.

ФОТО: STR / AFP

В обзоре британской прессы:

Столкновение в Черном море выгодно и Путину, и Порошенко

Об этом пишет газета Financial Times в редакционной колонке.

Решение Украины отправить военный буксир и два катера по коридору между оккупированным Крымом и российской территорией могло быть намеренной попыткой привлечь внимание, предпринятой за неделю до назначенной встречи президентов Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки».

Однако в соответствии с договором 2003 года пролив считается общими территориальными водами. Киев считает, что предупредил Москву о проходе своих кораблей, не будучи обязанным это делать.

Столкновение стало пиком процесса, который можно назвать ползучей аннексией Азовского моря Москвой. Он начался с открытием обошедшегося в несколько миллиардов долларов Крымского моста.