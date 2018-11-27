Что делать в случае наезда на дорожный знак?

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, практика показывает, что водители часто не знают, что делать при наезде на дорожный знак. «Неправильное поведение может повлечь за собой целый ряд проблем, а из-за сваленного дорожного знака могут произойти новые несчастья», – сказал Потсепп.

«Расходы на ремонт дорожного знака возмещает вместо виновного в происшествии лица его страховщик дорожного движения. Если же водитель покинет место происшествия и его позже установят с помощью свидетелей или камер, то страховое общество взыщет выплаченное возмещение с лица, причинившего ущерб», – пояснил Потсепп.

Что делать после наезда на дорожный знак или дорожное ограждение:

1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию.

2. Оцените ситуацию и опасность, постарайтесь предотвратить дальнейший ущерб. Например, наденьте светоотражающий жилет при выходе из транспортного средства и установите на дороге знак аварийной остановки. Проверьте, нет ли пострадавших.

3. Позвоните по телефону Центра тревоги 112, опишите произошедшее и поступайте согласно полученным инструкциям.

4. Сделайте всё, чтобы движение на месте происшествия было безопасным. Например, для участников движения опасно, если дорожный знак лежит посреди дороги.

5. Сообщите о произошедшем представителю своего страховщика дорожного страхования.

Ежегодно регистрируется около 400 случаев, когда не удается установить лицо, наехавшее на дорожный знак, дорожное ограждение или уличный столб. Ущерб от таких случаев возмещает владельцам дороги Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС).

Расходы на ремонт дорожного знака возмещает страховщик дорожного страхования, а ущерб пострадавшего транспортного средства покрывается добровольным страхованием транспортного средства, т.е. каско.