Флаги Украины и России. Иллюстративное фото. ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

В обзоре российских газет 27 ноября:

Forbes, "Ведомости": прямое военное столкновение

В центре внимания российских СМИ остается морской инцидент вблизи Керченского пролива, где в минувшее воскресенье российские военные протаранили украинский буксир и задержали два судна.

Газеты и интернет-издания пишут о последствиях противостояния России и Украины на море.

Журнал Forbes в статье на эту тему пишет, что эскалация черноморского конфликта может быть выгодна некоторым политическим силам, однако она противоречит долговременным политическим интересам как России, так и Украины.

Поэтому, считает издание, можно ожидать взаимных уступок и стабилизации ситуации при сохранении с обеих сторон воинственной риторики.

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии отмечает, что военные России и Украины впервые с момента присоединения Россией Крыма в 2014 году сошлись в прямом столкновении из-за разной трактовки того, где проходит морская граница двух государств.

Для двух стран, и без того находящихся де-факто в состоянии необъявленного конфликта, дополнительная "маленькая победоносная война", считают "Ведомости" опасна тем, что, если события будут развиваться по самому плохому сценарию, она ни для кого не станет ни маленькой, ни триумфальной.

Введение военного положения на 30 дней для Порошенко - это беспрецедентное решение, считает издание и объясняет почему: ведь оно не было введено ни после присоединения Россией Крыма, ни даже в острые фазы конфликта в Донбассе.

Правда, украинский президент уточнил, что и теперь военное положение не означает буквально войны и каких-либо наступательных действий.

"За четыре года, прошедших с момента присоединения Крыма, запас слов накоплен немалый, но так или иначе нынешний casus belli в море - это только еще один эпизод конфликта, начавшегося в марте 2014 г., и удивительно, что он не случился раньше", - отмечает издание.

По мнению "Ведомостей", захват кораблей без человеческих жертв пока не выглядит явным поводом к началу полномасштабной войны, в том числе и потому, что даже для Порошенко это может быть слишком большой ценой переизбрания.

Если украинские моряки и корабли вскоре вернутся на родину, собственно инцидент в море может быть исчерпан, но возможности новых подобных столкновений такое развитие событий не снимает.

В числе наиболее очевидных правовых последствий для России эксперты называют скорое введение новых антироссийских санкций, но такая перспектива, по словам Сергея Лаврова, его "давно перестала волновать".

"Это плохая привычка, но не единственная: открытое применение силы легальными российскими военными против Украины укрепляет веру многих россиян в то, что война против соседа - нестрашная", - предостерегает газета.

"Коммерсант": морские риски

А газета "Коммерсант" пишет об экономической составляющей конфликта в Керченском проливе.

Очередной виток конфликта России и Украины по итогам силового инцидента в Черном море показал наличие угрозы для движения судов по Керченскому проливу. Оно останавливалось почти на сутки, отмечает издание.

"Вне зависимости от политической стороны вопроса для Москвы это опаснее, чем для Киева: через пролив идет на экспорт до 40% отечественного зерна и только 2% украинского", - пишет газета.

Однако, по замечанию издания, пока ни зерновики, ни нефтяники, для которых это также существенный маршрут отгрузок, ни эксперты не считают риски серьезными: плохие погодные условия выглядят более вероятным препятствием для движения в проливе, чем военные корабли.

Участники рынка подчеркивают, что пролив и в мирное время не выглядит очень надежным маршрутом: там сложные погодные условия, периодически в штормовые предупреждения ожидание доходит до суток, в очереди скапливаются до сотни судов.

Перекрытие на несколько часов не могло оказать серьезный негативный эффект на работу компаний, считает один из источников газеты в профильных отраслях. "Коммерсант" добавляет, что текущий конфликт двух стран также пока не вызывает серьезного беспокойства у бизнеса.

Газета пишет, что в отношениях Москвы и Киева все плохо не первый год, а российским судоходным компаниям и так рекомендовано оценивать риски при перевозках грузов или ремонтах на Украине: по большей части в азовских портах работают специализированные терминалы, поэтому сомнительно, что очередное обострение отношений нарушит сложившиеся технологические цепочки.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров также сомневается, что новый виток конфликта повлияет на работу российских портов. Но если до конца года эскалация продолжится, признает эксперт, возможно точечное переключение грузопотоков.

"Известия", "Коммерсант": удвоение "черной пятницы"

Газета "Коммерсант" подводит итоги глобальной распродажи в России, так называемой "черной пятницы".

В этом году оборот продаж российских ритейлеров в "черную пятницу" возрос почти в два раза по сравнению с аналогичной акцией 2017 года, достигнув рекордных показателей, отмечает газета.

Лучше всего россияне покупали одежду, электронную технику и товары для дома, хуже всего - авиабилеты.

Маркетинговая компания Criteo выяснила, что самым активным временем шопинга стала именно пятница: через два часа после полуночи продажи выросли до 230%.

"Акция становится шире, к ней присоединяются новые участники. Многие компании используют ее как дополнительную возможность распродать залежавшиеся запасы и делают акцент на тех товарах, которые давно не продвигались", - объясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Он говорит, что только за один пятничный день продажи непродовольственных товаров в офлайновых магазинах превысили 70 млрд руб., в онлайне продажи составили более 17 млрд руб.

При этом, как установили в "Infoline-Аналитике", онлайн-продажи в эту "черную пятницу" выросли почти в пять раз по сравнению с показателями выручки в начале ноября.

В "М.Видео-Эльдорадо" подсчитали, например, что благодаря "черной пятнице" клиенты обеих сетей смогли сэкономить в этом году около 70 млн руб.

Трафик и количество заказов за шесть дней акции увеличились практически вдвое по сравнению с обычными днями в октябре и на 30% относительно акции годом ранее.

Кроме смартфонов, в "Эльдорадо" охотнее прочего люди покупали пылесосы, СВЧ-печи и фены, в "М.Видео" - товары для геймеров и мобильные устройства.

А вот для агрегаторов авиабилетов и отелей "черная пятница" прошла не очень успешно, отмечает газета. Согласно данным Aviasales, 23 ноября количество билетов, забронированных через партнеров поисковика, выросло лишь на 7% по сравнению с обычными днями.

Впрочем, газета "Известия" в статье на эту же тему отмечает, что в "черную пятницу" многие импульсивно приобретают товары, которые в итоге оказываются не нужны. Это показало исследование Mail.Ru Research и "Юлы", проведенное для "Известий".

Спонтанную покупку совершает каждый второй, правда, пятая часть опрошенных делает такие покупки каждую неделю. В период масштабных акций россияне и тратятся вдвое активнее, чем обычно. Мужчины чаще всего необдуманно покупают электронику (38%) и одежду (33%), а женщины - одежду (44%), косметику (39%) и украшения (36%).

Две трети покупателей после глобальной распродажи становятся владельцами ненужной вещи. Чаще всего их отдают знакомым, на втором месте по популярности - продажа через сервисы онлайн-объявлений.

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Российско-украинский инцидент в районе Керченского пролива побудил президента Петра Порошенко ввести в стране военное положение. О причинах и последствиях конфликта - в материале РБК.

О реакции мирового сообщества на инцидент с задержанием Россией украинских судов в Керченском проливе на первой полосе пишет газета "Коммерсант".

Портал Фонтанка.ру пишет о том, что значит для России введение военного положения на Украине. Согласно букве закона, пишет издание, транспортное сообщение может быть сокращено до минимума, а частная собственность отчуждена в пользу Украины.