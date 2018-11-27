Количество сделок с квартирной собственностью резко подскочило

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир, в октябре повысился на 2,8%, и взвешенная средняя стоимость сделок достигла 1427 евро за квадратный метр. В сентябре по корригированным сведениям данная величина составляла 1248 евро/м².

Если в сентябре нынешнего года в крупнейших городах Эстонии было заключено 1249 сделок с квартирной собственностью, то в октябре их количество уже достигло 1546.

В последний раз столь высокий уровень наблюдался в марте 2017 года, когда было заключено 1548 сделок. В предшествовавший этому период такое же большое количество сделок наблюдалось в лишь мае 2007 года, непосредственно перед началом кризиса на рынке недвижимости.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что наибольшее влияние на показатели оказал Таллинн, в котором в октябре было заключено свыше 900 сделок с квартирной собственностью: «Было завершено строительство целого ряда крупнейших девелоперских проектов, на рынке вторичного жилья также идет активная продажа, кроме того, во многих небольших городах наблюдается рост активности. Рынок не перегрелся, однако стоящие объекты быстро раскупаются».

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 129 процентов выше.