21-летний хоккеист умер после матча

«Ужасные новости. Кристиан еще в пятницу играл, и ничто не предвещало беды. Затем я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную новость», — рассказал главный тренер «Пpешова» Славомир Шлеб.

Шлеб отметил, что перед матчем хоккеист чувствовал себя хорошо. «Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели откачать, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — добавил тренер.