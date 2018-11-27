Меркель и Путин обсудили Керченский кризис

Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель в ходе беседы с Путиным подчеркнула необходимость деэскалации и диалога между Москвой и Киевом.

По словам Зайберта, политики также обсудили возможность анализа инцидента при участии "российских и украинских экспертов в области погранохраны". Путин и Меркель продолжат поддерживать тесные контакты по данному вопросу, добавил пресс-секретарь.

"Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

В Москве обвинили Киев в грубом нарушении норм международного права.

Россию призывают вернуть корабли

Ранее в тот же день на правительственной пресс-конференции Штеффен Зайберт подчеркнул, что в Берлине с очень большой тревогой приняли к сведению сообщения об инциденте в Керченском проливе. "Мы надеемся, что обе стороны стремятся к разрядке ситуации, не допустят ее эскалации, и лучше всего этого удастся добиться в диалоге", - заявил он в ответ на вопрос DW. Зайберт отметил, что применению Москвой военной силы на основании до сих пор известных фактов нет оправдания. "Мы призываем Россию вернуть арестованные суда и освободить задержанных моряков", - сказал представитель правительства

Позднее в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко Меркель выразила свою обеспокоенность по поводу ситуации и подчеркнула необходимость "деэскалации и диалога, над достижением которых она будет работать".

Инцидент в проливе