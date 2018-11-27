Меркель и Путин обсудили Керченский кризис

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили вечером в понедельник, 26 ноября, в телефонной беседе эскалацию кризиса в отношениях Москвы и Киева из-за инцидента у берегов Крыма.
Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель в ходе беседы с Путиным подчеркнула необходимость деэскалации и диалога между Москвой и Киевом.
По словам Зайберта, политики также обсудили возможность анализа инцидента при участии "российских и украинских экспертов в области погранохраны". Путин и Меркель продолжат поддерживать тесные контакты по данному вопросу, добавил пресс-секретарь.
"Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
В Москве обвинили Киев в грубом нарушении норм международного права.
Россию призывают вернуть корабли
Ранее в тот же день на правительственной пресс-конференции Штеффен Зайберт подчеркнул, что в Берлине с очень большой тревогой приняли к сведению сообщения об инциденте в Керченском проливе. "Мы надеемся, что обе стороны стремятся к разрядке ситуации, не допустят ее эскалации, и лучше всего этого удастся добиться в диалоге", - заявил он в ответ на вопрос DW. Зайберт отметил, что применению Москвой военной силы на основании до сих пор известных фактов нет оправдания. "Мы призываем Россию вернуть арестованные суда и освободить задержанных моряков", - сказал представитель правительства
Позднее в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко Меркель выразила свою обеспокоенность по поводу ситуации и подчеркнула необходимость "деэскалации и диалога, над достижением которых она будет работать".
Инцидент в проливе
Пресс-служба ВМС Украины 25 ноября сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.