Катри Райк наградила Анвельта знаком за заслуги перед МВД

Согласно приказу Райк, Анвельт награжден золотым служебным знаком МВД. В пояснении к приказу указано, что Анвельт отмечен наградой за большой вклад в развитие министерства.

Ничего необычного в данной процедуре нет: согласно уставу МВД, такие награды вручают всем уходящим в должности министрам, канцлерам и вице-канцлерам.