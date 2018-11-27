Вт, 27.11.2018
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Катри Райк наградила Анвельта знаком за заслуги перед МВД

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Катри Райк.

ФОТО: Lilli Tölp /

Ставшая новым министром внутренних дел Катри Райк представила к служебной награде своего предшественника в должности главы МВД Андреса Анвельта, передает Rus.ERR.

Согласно приказу Райк, Анвельт награжден золотым служебным знаком МВД. В пояснении к приказу указано, что Анвельт отмечен наградой за большой вклад в развитие министерства.

Ничего необычного в данной процедуре нет: согласно уставу МВД, такие награды вручают всем уходящим в должности министрам, канцлерам и вице-канцлерам.

Катри Райк сменила Андреса Анвельта в должности министра внутренних дел 26 ноября.

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