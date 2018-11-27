Родители учеников Йыхвиской русской основной школы заполонили парковку магазина

После ремонта главный вход школы перенесли во внутренний двор, через дорогу от которого расположен строительный магазин Espak. И это создало ситуацию, при которой привозящие в школу и забирающие домой своих детей родители начали парковаться на площадке, предназначенной для клиентов строительного магазина.

Представитель Espak Павел Кудинов отметил в своем письме, что даже работникам магазина не разрешено парковать свои машины на предназначенной для клиентов парковке, а родители не реагируют на замечания, которые им делают.

По его словам, в этом месте возникают и опасные ситуации, поскольку по проходящей между магазином и школой улице Лилле ездит много грузовых автомобилей: «А ученики, зная, что родители ждут их на магазинной парковке или рядом с ней, со всех ног несутся через дорогу, не обращая внимания на грузовики, поэтому можно произойти несчастье. Также угрозу создают припаркованные на Лилле машины родителей». Кудинов попросил волостную управу найти решение возникшей проблеме.