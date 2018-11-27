Родители учеников Йыхвиской русской основной школы заполонили парковку магазина

Собственник строительного магазина, расположенного рядом с недавно отремонтированной Йыхвиской русской основной школой, обратился как к руководству учебного заведения, так и в волостную управу с письмом, в котором выразил озабоченность тем, что родители своими машинами заполонили парковку магазина, поэтому клиентам не хватает места, пишет Postimees со ссылкой на Põhjarannik.
После ремонта главный вход школы перенесли во внутренний двор, через дорогу от которого расположен строительный магазин Espak. И это создало ситуацию, при которой привозящие в школу и забирающие домой своих детей родители начали парковаться на площадке, предназначенной для клиентов строительного магазина.
Представитель Espak Павел Кудинов отметил в своем письме, что даже работникам магазина не разрешено парковать свои машины на предназначенной для клиентов парковке, а родители не реагируют на замечания, которые им делают.
По его словам, в этом месте возникают и опасные ситуации, поскольку по проходящей между магазином и школой улице Лилле ездит много грузовых автомобилей: «А ученики, зная, что родители ждут их на магазинной парковке или рядом с ней, со всех ног несутся через дорогу, не обращая внимания на грузовики, поэтому можно произойти несчастье. Также угрозу создают припаркованные на Лилле машины родителей». Кудинов попросил волостную управу найти решение возникшей проблеме.
Директор школы Ирина Шульгина разводит руками и не понимает, почему родители поступают так безответственно, хотя сейчас есть возможность заехать на территорию школы через одни ворота, высадить ребенка и выехать через другие: «Я не понимаю, почему они паркуются на парковке магазина. Понятно, что это парковка магазина и родители мешают бизнесу предпринимателя».