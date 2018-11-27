Фото: эта крошечная мебель поражает воображение. А делают ее в Туркмении

Мода на уникальную кукольную мебель вернулась в новом тысячелетии — ее, как и прежде, в основном делают в Европе. На просторах бывшего СССР тоже есть свои умельцы, причем способные конкурировать с лучшими из лучших. Ольга Мокрицкая живет в Туркменистане, но ее работы нашли поклонников в самых разных странах мира. В Instagram мастера более десяти тысяч подписчиков. Изначально Ольга увлекалась скрапбукингом — художественно оформляла фотоальбомы, делала красивые открытки и изделия из картона. Потом дело дошло до миниатюрной мебели и румбоксов — небольших чемоданов с игрушечными комнатами.