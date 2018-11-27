Фото: эта крошечная мебель поражает воображение. А делают ее в Туркмении

Первые кукольные домики появились в XVI веке в Европе — тогда они были довольно большими по размеру. В последующие столетия мастера постепенно уменьшали игрушечные особнячки, но все испортила пресловутая Барби: во-первых, ее дом был высотой с хорошо развитого подростка, во-вторых — пластмассовым, в-третьих — выпускался миллионными тиражами, пишет Dom.Lenta.ru.
Мода на уникальную кукольную мебель вернулась в новом тысячелетии — ее, как и прежде, в основном делают в Европе. На просторах бывшего СССР тоже есть свои умельцы, причем способные конкурировать с лучшими из лучших. Ольга Мокрицкая живет в Туркменистане, но ее работы нашли поклонников в самых разных странах мира. В Instagram мастера более десяти тысяч подписчиков. Изначально Ольга увлекалась скрапбукингом — художественно оформляла фотоальбомы, делала красивые открытки и изделия из картона. Потом дело дошло до миниатюрной мебели и румбоксов — небольших чемоданов с игрушечными комнатами.
Румбокс чемоданчик в ретро стиле наполнен множеством аксессуаров и разными дамскими штучками . Изначально задумывался совсем другим , но один единственный аксессуар в виде туфелек полностью изменил идею и теперь румбокс выглядит именно так ) . Надеюсь вам понравится ❤️🌹💄👠Пёсик , коврик и сумочка от @selene33772018 🌂@handmadefifi#дамскиештучки#tinythings #retro #ретро#румбокс #картонаж #чемоданчик #миниатюра #roombox #рукоделие #дочкиматери #картонаж #cartonagem #кукольнаяминиатюра #домикдлякукол #мебельдлякукол #dollhouse #dollhouseminiatures #miniature #olgamokriskaya #handmade #ручнаяработа #ooak #ooakminiature #pinterest
Мастер идеально прорабатывает все детали. Размер некоторых из них не превышает нескольких миллиметров. Ольга не выбрасывает обрезки бумаги и картона. «Никогда не знаешь, когда и что может пригодиться в работе», — объясняет она.
Множество фотографий работ мастерицы из Туркмении можно посмотреть ЗДЕСЬ.