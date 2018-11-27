В Латвии дети взяли конфеты у незнакомца и попали в больницу

Сейчас дети отпущены на домашнее лечение, их жизни вне опасности, пишет mixnews. В полиции не уточняют, какими конфетами их угощал незнакомец, и содержали ли они ядовитое вещество.

24 ноября в муниципальную полицию Лиепаи поступило сообщение о том, что мужчина раздает детям на улице отравленные конфеты.