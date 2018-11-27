В Латвии дети взяли конфеты у незнакомца и попали в больницу
27 ноября 2018, 11:05
На прошлой неделе в больницу Лиепаи попали двое детей, которые приняли конфеты от неизвестного, пишет Postimees.
Сейчас дети отпущены на домашнее лечение, их жизни вне опасности, пишет mixnews. В полиции не уточняют, какими конфетами их угощал незнакомец, и содержали ли они ядовитое вещество.
24 ноября в муниципальную полицию Лиепаи поступило сообщение о том, что мужчина раздает детям на улице отравленные конфеты.
Прибывшие на место происшествия полицейские получили еще один вызов на другую улицу, где на земле лежал человек. Его доставили на вытрезвление, среди его вещей были обнаружены конфеты. После вытрезвления его передали полиции.