Названы претенденты на титул «Автомобиль года в Европе»

В финал конкурса COTY (Car of the Year) вышла необычная семерка. Сошлись сразу три новых хэтчбека C-сегмента: Ford Focus, Kia Ceed и Mercedes A-класса. Бензиновый кроссовер лишь один — Citroen C5 Aircross, но присутствует электрический Jaguar I-Pace. Немецкая модель тоже одна, зато французов трое: купе Alpine A110, лифтбек Peugeot 508 и указанный выше паркетник.