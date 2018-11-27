Названы претенденты на титул «Автомобиль года в Европе»
27 ноября 2018, 11:09
В финал конкурса COTY (Car of the Year) вышла необычная семерка. Сошлись сразу три новых хэтчбека C-сегмента: Ford Focus, Kia Ceed и Mercedes A-класса. Бензиновый кроссовер лишь один — Citroen C5 Aircross, но присутствует электрический Jaguar I-Pace. Немецкая модель тоже одна, зато французов трое: купе Alpine A110, лифтбек Peugeot 508 и указанный выше паркетник.
В прошлый раз победил Volvo XC40. Выбирать нового лидера будут 60 журналистов из 23 стран. Среди них есть новички, представляющие Австрию, Францию, Италию и Швецию, пишет drive.ru.
Каждый судья должен оценить пять моделей, распределив 25 баллов, не давая одной больше десяти. Итоги голосования узнаем четвёртого марта 2019 года накануне Женевского автошоу.