Грязные танцы директора библиотеки: «Он лапал, прижимался ко мне нижней частью тела»

Адвокат Халлика: отношения с коллегой были обоюдными

Присяжный адвокат Кристи Сильд сообщила в письменном ответе, что карательная акция против бывшего директора университетской библиотеки Мартина Халлика, проведенная по руководством проректора по науке Тартуского университета Кристьяна Вассиля, не исходила из фактов и действующего права. “Понятно, Тартуский университет недоволен таким ходом вещей, и пытается отложить признание ошибок, переведя дело в суд”, - значилось в письме.

Также, по ее словам, ожидаемо разочарование тех людей, которые оболгав и скрыв или исказив информацию, сплели обвинение. Сильд заявила, что после поражения в четверг в Комиссии по рассмотрению трудовых споров сотрудников библиотеки Тартуского университета посетило университетское руководство, которое побуждало их общаться со СМИ, что помогло бы проигравшему в Комиссии работодателю в дальнейшей тяжбе.

Сильд заявила, что у Мартина Халлика и его коллеги были взаимные, добровольные отношения по обоюдному согласию. Все это, по словам Сильд, она скрыла от Тартуского университета и коллег. По утверждению Сильд, университет узнал об этом лишь в ходе расследования в Комиссии по рассмотрению трудовых споров.

“Нет, это были не неравные отношения с молодой секретаршей, а отношения с женщиной лет сорока, занимавшей руководящую должность. Теперь, очевидно, под воздействием личной обиды это пытаются выдать за сексуальные домогательства», - сказала Сильд.

Сильд процитировала решение Комиссии, в котором значится, что произошедшее на рождественском корпоративе нельзя трактовать как сексуальное домогательство. Действия могут квалифицироваться как сексуальное домогательство лишь в том случае, если его адресат заявил, что ему не нравится такое поведение, но соответствующие действия все равно продолжаются. Из пояснений и доказательств, представленных в Комиссию, не следует, что женщина заявила о неприемлемом поведении.

Также в Комиссии по рассмотрению трудовых споров не нашло подтверждения заявление, что Мартин Халлик во время танца с одной из работниц вербально выразил ей свое желание вступить с ней в сексуальную связь, причем сделал это прямолинейно и вульгарно. Комиссия не согласилась с утверждением работодателя (Кристьяна Вассиля), что поведение Халлика на вечеринке являлось домогательством. В решении также было отмечено, что поведение Халлика нельзя назвать домогательством, поскольку недостойное поведение не было повторяющимся.

Комиссия сочла, что поведение Халлика на рождественском корпоративе невозможно считать дающим работодателю право на срочное расторжение трудового договора. “Утверждение Вассиля, что Халлик недостойно вел себя на рождественском корпоративе, по мнению Комиссии, является оценочным и существенно различается в зависимости от показаний находившихся на празднике лиц», - значилось в решении.

Возможное домогательство на конференции Европейского объединения научных библиотек не нашло подтверждения в Комиссии по рассмотрению трудовых споров.

Тартуский университет не согласен с оценками Комиссии. “Думаю, спор создаст весомый прецедент в эстонской трудовой культуре, и это важно не только в свете данного случая, но и для рассмотрения всех подобных случаев в будущем. Мы по-прежнему убеждены, что руководство университета поступило правильно и в соответствии с правовыми актами”, - сказала советник университета по связям с общественностью Мари-Лийз Пинтсон.