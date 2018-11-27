Грязные танцы директора библиотеки: «Он лапал, прижимался ко мне нижней частью тела»

- По словам работниц библиотеки, директор приставал ко многим женщинам
- По словам одной из них, Халлик сделал ей крайне непристойное предложение
- Утверждается, что он также приставал к работнице на конференции во Франции
- Адвокат Халлика считает, что отношения были по обоюдному согласию
Работники библиотеки явились на августовское собрание одетые в черное, чтобы выразить свое недовольство поведением бывшего директора Мартина Халлика, пишет Postimees.
Пятнадцать человек – потерпевшие и очевидцы – решили рассказать общественности свои до сих пор замалчиваемые истории. Все они являются сотрудниками библиотеки Тартуского университета и подчиненными ее бывшего директора Мартина Халлика.
Шокирует – так они описали пересечения со своим бывшим начальством. Но поскольку тема деликатная и разговор на эту тему означает для участников преодоление себя, Postimees не раскрывает имен тех, кто встретился с журналистом.
Это уже не было танцем. Он просто терся о нас. Кто бы ему ни попадался, тут же лапал. Это было очень непристойно.
Все началось в прошлом году за три дня до Рождества на празднике в бывшем здании Эстонского национального музея на улице Вески. Стилизованную вечеринку на тему 80-х все очень ждали.
“Художник помог сделать декорации. Театральное представление, которое дают каждый год, было заснято, мы устроили викторину, выступил наш собственный ансамбль и, наконец, была видеодискотека в стиле бывшей когда-то хитом передачи “Soovid, soovid, soovid». Мероприятие обещало быть прекрасным и до какого-то момента так и было», - рассказала работница А.
Танцы вышли из-под контроля
По словам участников, Халлик пришел на праздник, начавшийся в пять часов, чуть навеселе и только в половине седьмого. “Поначалу он вежливо сидел за столом и ел. Но все вышло из-под контроля, когда объявили танцы. Тогда тормоза слетели”, - вспоминает работница В.
“Ну как мы опишем этот танцевальный стиль? Это уже не было танцем. Он просто терся о нас. Кто бы ему ни попадался, тут же лапал. Это было очень непристойно, - рассказывает А. – Это было массовое домогательство. Не какая-то шутка или преувеличение. Он просто ходил и без разбору щупал женщин», - добавил работник С.
По словам участников, о том, чтобы призвать Халлика к порядку, не было и речи. “Мы же не можем сказать начальнику, слушай, ты ведешь себя неадекватно, иди домой. В отношении него об этом не могло быть и речи”, - сказала работница D. Работница E добавила, что одна коллега сделала Халлику замечание, но тот в ответ сгреб ее в охапку и потащил танцевать.
На танцплощадке, по словам участниц, все выглядело так, что те, к кому подходил Халлик, все время отходили. В основном эти люди в конце концов ушли с танцпола. Когда подходил директор, по словам работницы F, люди хватались друг за друга и начинали танцевать вместе. Иногда в качестве щита использовали коллег-мужчин.
Мужчина, работник G, рассказал, как некоторые коллеги-женщины сознательно держались подальше от танцпола. «После праздника я говорил с некоторыми коллегами-женщинами. Они были очень сильно раздражены тем, что подобное произошло», - сказал он.
“Когда я проходила мимо Халлика, я получила шлепок по заду. Я рассказала об этом коллеге, которая поначалу посчитала, что мне это показалось. Многие не восприняли это всерьез», - рассказала F свою историю.
Пытался целовать присутствующих
Работница H наблюдала, как Халлик навалился всем телом на коллегу, прижал ее к стенке и стал двигаться вдоль стены. Также она описывает, как Халлик пытался поцеловать коллегу. “Она отклонялась все больше назад, пока почти не встала на мостик. Сбежать было невозможно, поскольку он держал женщину в объятиях. Наконец, она с силой его оттолкнула”, - рассказала H.
А потом случилось нечто, заставившее молодую женщину задуматься о смене места работы. Работница J рассказала, как Халлик под конец праздника притянул ее к себе на танцполе. «Он лапал, прижимался нижней частью тела ко мне. Даже мальчики в клубе так не танцуют», - рассказала она.
Наконец, Халлик прошептал работнице в ухо: “Я бы хотел сейчас сделать один выстрел”. Работница J онемела и ушла с танцпола. Когда она на празднике рассказала о случившемся остальным, ей ответили, что Халлик всегда такой. «Я почувствовала, что больше не смогу идти ему навстречу по коридору. Халлик использовал свое положение. Я занимаю намного более низкую должность и всегда была с ним почтительна. Он относился к этому так: попробуй мне что-нибудь сказать, если осмелишься», - рассказала она.
В вечеринке участвовало 80 человек, многие из которых ушли раньше из-за непотребного поведения Халлика. “Я ушла в половине одиннадцатого. Праздник должен был длиться до полуночи, но просто очень неприятно было на это смотреть и это испытывать. Естественно, глава учреждения может танцевать и веселиться, но нельзя, чтобы коллеги за него стыдились”, - сказала Е.
Поведение Халлика было для работников тем более непонятным, что горячительных напитков на празднике не хватало. “Алкоголя было, скорее, мало, тем более странной была ситуация. Он не мог быть настолько пьяным, чтобы не контролировать свое поведение”, - утверждает работник Н.
Пятнадцать работников, двое мужчин и тринадцать женщин, рассказали все это Postimees, поскольку объявленное в четверг решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров задело их чувство справедливости. Расторжение с Халликом трудового договора было признано незаконным, а университет был обязан выплатить ему компенсацию в размере 118 000 евро.
“Это решение было как будто призывом ко всем домогающимся: валяйте, вам нечего бояться. Даже если кто-то вас уволит, это доходный бизнес”, - пояснила свое желание рассказать обо всем С.
Работница К подчеркнула, что все это можно свести к инциденту на рождественском корпоративе, но это было бы неправильно. “Это были не единичные недоразумения. Он регулярно пытался кого-то ублажить в гостиничных номерах или делал определенные предложения. К сожалению, доказать эти вещи невозможно и зачастую сами жертвы тоже не согласны говорить о случившемся”, - констатировала она.
Отличная же была вечеринка?
Халлик не объяснил коллегам своего поведения и ни разу перед ними не извинился. “Он только прокомментировал на собрании руководителей отделов 2 января, что вечеринка была отличная, и ждал, что мы будем кивать”, - рассказывает работница L. Работница Е добавляет, что Халлик мог хотя бы списать все произошедшее на воздействие алкоголя и сказать: «Был пьян, простите, я перешел границу». В этом случае инцидент был бы, вероятно, исчерпан.
По словам участников, непотребное поведение Мартина Халлика не ограничилось рождественским корпоративом. Университет стал подумывать об увольнении Халлика в связи с событиями, произошедшими в июле во Франции, на конференции Европейского объединения научных библиотек.
Работница D описала, как на этой конференции к ней подошел работник библиотеки, который пожаловался, что Халлик делает ей непристойные предложения и не реагирует на отказ. «Мы не были подругами, то, что она стала мне об этом рассказывать, говорило о том, что она в очень большом затруднении», - сказала D.
“Я спросила, сказала ли она “нет”. Она ответила, что, конечно, сказала. Я спросила, сказала ли она ему, мол, слушай, у тебя же семья. Она и это сказала. Тогда я посоветовала сказать ему, что она не хочет временных отношений. Как утверждалось, на это Халлик предложил ей сделать отношения более прочными. Что он имел в виду, я не знаю”, - рассказала D.
“Мы обсудили и то, что было бы, если бы она более активно отвергла попытку домогательств. Она считала, что в этом случае Халлик может начать издеваться над ней и сотрудниками ее отдела. Таким образом она бы подставила и других людей”, - продолжила D.
В оставшееся время конференции коллеги постоянно были вместе с этой женщиной, чтобы она не оставалась одна. После зарубежной командировки она установила в своем кабинете веб-камеру, но, по словам работников, ей не удалось запечатлеть ни одного неподобающего действия. Поскольку приставания продолжились после конференции в июле и в августе, женщина написала заявление об уходе.
“Некоторые из нас узнали ее историю, и мы почувствовали, что нельзя больше молчать, мы должны поддержать ее и рассказать свои истории. В нас возник дух протеста”, - рассказала Е.
“Снимаю шляпу перед тем, кто в середине августа пошел жаловаться в университет. У нас не хватило на это смелости”, - подытожила работница А. Все они согласились, что после ухода директора атмосфера в библиотеке стала значительно свободнее.
Если я пойду жаловаться, скажут, что у меня была слишком короткая юбка или что меня не домогались, а я жалуюсь. А если не пойдешь жаловаться, то ты овца.
В конце августа, когда о случившемся узнал отдел кадров университета, работники библиотеки выразили Халлику свое недовольство. А именно, руководители отделов явились в библиотеку одетые в черное. По словам работниц, Халлик не поинтересовался причиной этой акции.
Многие не могут поверить
Работницы библиотеки заявили, что многие их близкие и знакомые не могут им поверить. “Мы слышим: мол, почему университет издевается над Мартином Халликом. Никто даже не задумывается, что, возможно, действительно что-то случилось. Многие мои близкие тоже не могут поверить. Они говорят, что он такой молодец, успешный и прекрасный, наверное, мы сами что-то натворили”, - сказала F.
“Халлик чувствовал, что может делать с нами, что угодно, мы были его солдатами. А вообще он очень воспитанный и пытается произвести хорошее впечатление. Он постоянно говорил о семейных ценностях, этичности, принципах. Поэтому нам и не верят”, - сказал А.
Работница С задалась вопросом, что оставалось в такой ситуации делать женщинам. “Что бы я ни делала, я виновата. Если я пойду жаловаться, скажут, что у меня была слишком короткая юбка или что меня не домогались, а я жалуюсь. А если не пойдешь жаловаться, то ты овца”, - рассуждает она.
Работница V заявила, что жертва сама должна рассказать о таких событиях, тогда другие последуют ее примеру. Университет, по мнению сотрудниц библиотеки, поступил единственно правильным образом. По словам некоторых, это был классический пример того, как надо вести себя в такой ситуации: дело расследовали более двух недель, люди ходили давать показания, были собраны доказательства. Тартуский университет обжаловал решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров.
Представляющая интересы Мартина Халлика присяжный адвокат Кристи Сильд заявила в ответе Postimees, что история на самом деле проста. «У Мартина Халлика и его коллеги были двусторонние, добровольные отношения по взаимному согласию. Все это обвиняющая его женщина скрыла и от Тартуского университета, и от коллег. Нет, это были не неравные отношения с молодой секретаршей, а отношения с женщиной лет сорока, занимавшей руководящую должность. Теперь, очевидно, под воздействием личной обиды это пытаются выдать за сексуальные домогательства», - заявила Сильд.
Сильд также заявила, что согласно решению Комиссии по рассмотрению трудовых споров, поведение Халлика на рождественском корпоративе не квалифицируется как домогательство. Действия могут квалифицироваться как сексуальное домогательство лишь в том случае, если его адресат заявил, что ему не нравится такое поведение.
Адвокат Халлика: отношения с коллегой были обоюдными
Присяжный адвокат Кристи Сильд сообщила в письменном ответе, что карательная акция против бывшего директора университетской библиотеки Мартина Халлика, проведенная по руководством проректора по науке Тартуского университета Кристьяна Вассиля, не исходила из фактов и действующего права. “Понятно, Тартуский университет недоволен таким ходом вещей, и пытается отложить признание ошибок, переведя дело в суд”, - значилось в письме.
Также, по ее словам, ожидаемо разочарование тех людей, которые оболгав и скрыв или исказив информацию, сплели обвинение. Сильд заявила, что после поражения в четверг в Комиссии по рассмотрению трудовых споров сотрудников библиотеки Тартуского университета посетило университетское руководство, которое побуждало их общаться со СМИ, что помогло бы проигравшему в Комиссии работодателю в дальнейшей тяжбе.
Сильд заявила, что у Мартина Халлика и его коллеги были взаимные, добровольные отношения по обоюдному согласию. Все это, по словам Сильд, она скрыла от Тартуского университета и коллег. По утверждению Сильд, университет узнал об этом лишь в ходе расследования в Комиссии по рассмотрению трудовых споров.
“Нет, это были не неравные отношения с молодой секретаршей, а отношения с женщиной лет сорока, занимавшей руководящую должность. Теперь, очевидно, под воздействием личной обиды это пытаются выдать за сексуальные домогательства», - сказала Сильд.
Сильд процитировала решение Комиссии, в котором значится, что произошедшее на рождественском корпоративе нельзя трактовать как сексуальное домогательство. Действия могут квалифицироваться как сексуальное домогательство лишь в том случае, если его адресат заявил, что ему не нравится такое поведение, но соответствующие действия все равно продолжаются. Из пояснений и доказательств, представленных в Комиссию, не следует, что женщина заявила о неприемлемом поведении.
Также в Комиссии по рассмотрению трудовых споров не нашло подтверждения заявление, что Мартин Халлик во время танца с одной из работниц вербально выразил ей свое желание вступить с ней в сексуальную связь, причем сделал это прямолинейно и вульгарно. Комиссия не согласилась с утверждением работодателя (Кристьяна Вассиля), что поведение Халлика на вечеринке являлось домогательством. В решении также было отмечено, что поведение Халлика нельзя назвать домогательством, поскольку недостойное поведение не было повторяющимся.
Комиссия сочла, что поведение Халлика на рождественском корпоративе невозможно считать дающим работодателю право на срочное расторжение трудового договора. “Утверждение Вассиля, что Халлик недостойно вел себя на рождественском корпоративе, по мнению Комиссии, является оценочным и существенно различается в зависимости от показаний находившихся на празднике лиц», - значилось в решении.
Возможное домогательство на конференции Европейского объединения научных библиотек не нашло подтверждения в Комиссии по рассмотрению трудовых споров.
Тартуский университет не согласен с оценками Комиссии. “Думаю, спор создаст весомый прецедент в эстонской трудовой культуре, и это важно не только в свете данного случая, но и для рассмотрения всех подобных случаев в будущем. Мы по-прежнему убеждены, что руководство университета поступило правильно и в соответствии с правовыми актами”, - сказала советник университета по связям с общественностью Мари-Лийз Пинтсон.