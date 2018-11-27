Президент: за каждый удар ногой или угрозу убить отвечает и политик

«С одной стороны, вчера был хороший день для нашей демократии. А, с другой, в нашем обществе что-то сломалось. Что-то, что до сих пор мы не считали самим собой разумеющимся, не должно становиться таким и впредь. Две недели страха, ненависти и введения в замешательство вылились вчера в насилие. В последний раз на Тоомпеа таким образом буянило Интердвижение. Это неприемлемо», - написала Керсти Кальюлайд в социальной сети.

По словам президента, она понимает людей, которые не согласны с решением парламента: «Я понимаю, когда по призыву политиков люди собираются на улице, чтобы выразить свою позицию: это часть такой важной для нас демократии, и ни с чем несравнимое право людей, и мне приятно, что люди привлечены к разговору и обдумыванию. Но политики должны понимать и свою ответственность в таких ситуациях», - напомнила Кальюлайд политикам.

Он подчеркнула, что каждый человек сам отвечает за свое поведение, но ответственность политиков больше. «Каждый политик, которому удается собрать вокруг себя людей, разделяет и ответственность за тех людей, которые идут за ним. В такой ситуации политик уже не может стоять в стороне, быть одним из многих», - написала президент.