Фонд Kadunud: из-за отсутствия единой поисковой системы за месяц в Эстонии погибли три человека

«Государство годами показывало свою неспособность создать единую систему, в которой непосредственно с начала поисков полиция работала бы в сотрудничестве с ее договорными и подчиняющимися организациями, а также с SA Kadunud OPEROG», - сказал руководитель фонда Kadunud Ааре Рюйтель. По его словам, речь идет о самой большой в Эстонии, единственной недоговорной и существующей благодаря помощи добровольцев и пожертвованиям организации, которая имеет девятилетний опыт работы и объединяет добровольцев по всей стране.

«То, что сегодня организации не работают вместе, лишь в этом году привело к ситуации, когда три человека остались на пересеченной местности в беспомощном состоянии, не были спасены при своевременном привлечении всех имеющихся ресурсов. Эти люди погибли, - продолжил Рюйтель. - Причем двое из них были на телефонной связи с полицией, а один к тому же видел ракеты и вертолет».

«В этих трех случаях люди были бы найдены, а их жизни спасены, если бы у руководителя поисков, например, были четкие инструкции от Департамента полиции и погранохраны по привлечению оперативной группы OPEROG непосредственно в начале поисков», - добавил один из основателей фонда Kadunud Пеэтер Каарет.

«Хотя поиск пропавших без вести людей – задача полиции, это не ее собственное дело, где полицейский решает, кто может прийти на помощь, а кто нет. Я звал на поиски по пересеченной местности принимающих решения чиновников Департамента полиции и погранохраны. Это было сделано для лучшего понимания организации поисков, но никто не пришел. Для изменений в Департаменте полиции и погранохраны чиновникам надо увидеть, например, место разбития лагеря на острове Хейнасоо в Ида-Вирумаа, где заблудившийся Иван три дня беспомощно ждал прибытия спасателей, сушил свою одежду и ел клюкву, пока не умер, не дождавшись помощи. Сегодня мы достигли того момента, когда для изменений в поиске без вести пропавших людей требуется вмешательство Рийгикогу», - считает Ааре Рюйтель.

В этом году фонд Kadunud занимался 109-ю новыми случаями пропажи без вести, 40 из которых - поиски оперативной поисковой группой OPEROG по пересеченной местности. Оперативные сообщения о начале поисков получают более 5300 добровольцев по всей Эстонии, почти 900 из них выбрали круглосуточное получение сообщений по SMS.

В текущем году полиция ни разу не вызывала на помощь поисковую группу фонда Kadunud в начале поисков, говорит Ааре Рюйтель. Добровольцы поисковой группы OPEROG были вызваны на помощь по просьбе близких людей пропавшего человека и, хотя по этой причине находили людей в основном умершими, в этом году спали жизни трем людям.

Сегодня фонд Kadunud начинает сбор подписей в интернет-среде rahvaalgatus.ee для обращения, которое будет направленно в Рийгикогу. В обращении два пункта:

Первое: требуем от Рийгикогу и правительства, чтобы решенные в феврале-марте 2016 года Комитетом по правовым вопросам предложения:

- дополнить часть первую статьи 4 Закона о полиции и погранохраны пунктом 71 в следующей формулировке: «71) поиск без вести пропавших лиц»

- дополнить часть 5 статьи 88 Закона о кредитных учреждениях пунктом 21 в следующей формулировке: «21) Для определения местонахождения пропавшего без вести лица для полиции и погранохраны»;

- привести в исполнение и повторно рассмотреть другие предложения, обсуждавшиеся в то время в Комитете по правовым вопросам;

Второе: требуем установления в органах, ответственных за розыск пропавших без вести людей, единой национальной системы, по уставу которой в начале поисков ответственный за поиски сотрудник незамедлительно оповещает также и основанную на гражданской инициативе и национальном добровольчестве оперативную поисковую группу OPEROG фонда Kadunud по круглосуточному телефонному номеру 6616776.

«У пропавших людей есть право и справедливые ожидания, что непосредственно в начале поисков эстонское государство применяет все имеющиеся ресурсы для нахождения человека и спасения его жизни. Нынешние действия соответствующих государственных ведомств не в состоянии выполнить это право и справедливые ожидания, они недостаточны и требуют дополнительной организации», - подчеркнул Рюйтель.